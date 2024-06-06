İletişim Başkanlığı: Okula gelmeyen yabancı öğrencilere karne verilecek iddiası doğru değil
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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son zamanlarda sosyal medyada yayılan "yılda bir kez bile okula gelmeyen yabancı uyruklu öğrencilere karne verecek" iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Merkez, bu tür yalan haberlerin eğitim sistemine ve kamuoyuna zarar vermeyi amaçladığını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Okula gelmeyen yabancı öğrencilere karne verilecek" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Merkezden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, “Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda gölge sınıfı oluşturup yılda bir kez bile okula gelmeyen yabancı uyruklu öğrencilere karne verecek" iddiası doğru değildir.
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde İstanbul’daki çeşitli okullardan nakil olarak 12 yabancı uyruklu öğrenci gelmiştir.
Nakil geldikten sonra sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için bugüne kadar hiçbir not girişi yapılmamıştır. Söz konusu öğrencilere karne düzenlemesi yapılması da söz konusu değildir.
İlgili öğrenciler, E-Okul sisteminde kayıtlı oldukları için sistem üzerinde sınıf tekrarı yazan boş karneler görünebilmektedir.
İlk dönem not almamış ve bugüne kadar herhangi bir not verilmemiş öğrencilerin 12. sınıf puanları oluşmayacağı için sınıf geçmeleri mümkün değildir.
Sınıf geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesi de söz konusu değildir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, “Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda gölge sınıfı oluşturup yılda bir kez bile okula gelmeyen yabancı uyruklu öğrencilere karne verecek.” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 6, 2024
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde… pic.twitter.com/m2EujdQ6Zr