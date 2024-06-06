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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hamas-israilin-ubm-okuluna-saldirisinin-kasitli-oldugunu-bildirdi-1084571991.html
Hamas, İsrail'in BM okuluna saldırısının kasıtlı olduğunu bildirdi
Hamas, İsrail'in BM okuluna saldırısının kasıtlı olduğunu bildirdi
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T16:38+0300
2024-06-06T16:46+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
hamas
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084571834_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07ea00b2e54ad5edaf232dc79b128364.jpg
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada İsrail'e Nazi benzetmesi yapılarak, okula düzenlenen ve 40 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırının önceden planlandığı kaydedildi.Açıklamada, "Uluslararası toplumun, sivilleri dünyanın gözü önünde işlenen soykırım ve etnik temizlik suçundan koruma rolünü yerine getirmedeki başarısızlığını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili tüm kurumlara, soykırım ve katliamlarını durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırının İsrail istihbaratının işbirliğiyle gerçekleştirildiği ifade edilirken, "Hamas'ın UNRWA okulundaki bir yerleşkeyi kullandığı" iddia edildi.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmişti.Hamas İspanya'nın UAD'deki soykırım davasına katılmasını memniyetle karşıladıÖte yandan Hamas, İspanya'nın, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına katılacağını duyurmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.Hamas'ın açıklamasında İspanyanın bu adımının "soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi en korkunç suçları işleyen İsrail'e karşı uluslararası adaleti güçlendirdiği’" vurgulanırken, tüm ülkelere söz konusu davaya müdahil olma çağrısı yapıldı.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin, UAD'de İsrail'in Gazze'de soykırım suçlamasıyla yargılandığı davaya müdahil olacağını duyurmuştu.Albares, "Bu, bizim haftalardır düşündüğümüz, diğer ülkelerin zaten attığı, diğerlerinin de atacağını açıkladığı bir adımdı. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunun devamı ışığında bu kararı aldık. Hedefimiz, Gazze'ye ve Ortadoğu'ya barışın geri gelmesi ve uluslararası hukuka bağlılıkla bağlantılı iki yönlüdür" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/17-ulkeden-hamasa-israilin-ateskes-onerisini-kabul-et-cagrisi-1084570689.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hamas, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), soykırım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hamas, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), soykırım

Hamas, İsrail'in BM okuluna saldırısının kasıtlı olduğunu bildirdi

16:38 06.06.2024 (güncellendi: 16:46 06.06.2024)
© AA / Ashraf Amraİsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler okuluna saldırdı
İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler okuluna saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA / Ashraf Amra
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Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı okula düzenlediği saldırının ‘kasıtlı ve planlı’ olduğunu belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada İsrail'e Nazi benzetmesi yapılarak, okula düzenlenen ve 40 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırının önceden planlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Uluslararası toplumun, sivilleri dünyanın gözü önünde işlenen soykırım ve etnik temizlik suçundan koruma rolünü yerine getirmedeki başarısızlığını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili tüm kurumlara, soykırım ve katliamlarını durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırının İsrail istihbaratının işbirliğiyle gerçekleştirildiği ifade edilirken, "Hamas'ın UNRWA okulundaki bir yerleşkeyi kullandığı" iddia edildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Hamas İspanya'nın UAD'deki soykırım davasına katılmasını memniyetle karşıladı

Öte yandan Hamas, İspanya'nın, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına katılacağını duyurmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Hamas'ın açıklamasında İspanyanın bu adımının "soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi en korkunç suçları işleyen İsrail'e karşı uluslararası adaleti güçlendirdiği’" vurgulanırken, tüm ülkelere söz konusu davaya müdahil olma çağrısı yapıldı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin, UAD'de İsrail'in Gazze'de soykırım suçlamasıyla yargılandığı davaya müdahil olacağını duyurmuştu.
Albares, "Bu, bizim haftalardır düşündüğümüz, diğer ülkelerin zaten attığı, diğerlerinin de atacağını açıkladığı bir adımdı. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunun devamı ışığında bu kararı aldık. Hedefimiz, Gazze'ye ve Ortadoğu'ya barışın geri gelmesi ve uluslararası hukuka bağlılıkla bağlantılı iki yönlüdür" demişti.
İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
17 ülkeden Hamas'a ‘İsrail'in ateşkes önerisini kabul et’ çağrısı
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