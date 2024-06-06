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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/17-ulkeden-hamasa-israilin-ateskes-onerisini-kabul-et-cagrisi-1084570689.html
17 ülkeden Hamas'a ‘İsrail'in ateşkes önerisini kabul et’ çağrısı
17 ülkeden Hamas'a ‘İsrail'in ateşkes önerisini kabul et’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Biden'ın sunduğu ateşkes önerisiyle ilgili tartışmalar sürerken, aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kolombiya ve Tayland'ın yer aldığı 17 ülkenin... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T15:45+0300
2024-06-06T15:48+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
benyamin netanyahu
hamas
abd
fransa
almanya
ateşkes
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17 ülkenin lideri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu; Gazze'de 3 aşamalı ateşkes önerisiyle ilgili ortak açıklama yaparken, liderler, Hamas'ın elinde bulunan esirler arasında kendi vatandaşlarının da yer aldığına işaret etti.Söz konusu ülkelerin, ateşkes ve esirlerin salıverilmesi önerisine destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Kaybedecek zaman yok. Hamas'ı, İsrail'in ilerletmeye hazır olduğu bu öneriyi kabul etmeye ve vatandaşlarımızı salıvermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, anlaşmanın yanında Gazze'nin rehabilitasyonunu, İsrail ve Filistinliler için güvenlik garantilerini, kalıcı barış ve iki devletli çözüm için imkanları da beraberinde getireceğine vurgu yapıldı.Tarafların uzlaşıya çağrıldığı ortak açıklamada, "Savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Bu anlaşma da gerekli başlangıç noktasıdır" ifadelerine yer verildi.Ortak açıklamayı ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland ve İngiltere liderleri imzaladı.Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisiABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, belirlenen hedefler gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Biden’ın sunduğu esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi.Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından ‘kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle’ ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, 4 Haziran Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.Hamas'ın arabulucu taraflara, ‘İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi’ şartını ilettiğini aktaran Hamdan, "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/putinden-gazzede-soykirim-vurgusu-orada-olanlar-savasa-benzemiyor-1084551529.html
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17 ülkeden Hamas'a ‘İsrail'in ateşkes önerisini kabul et’ çağrısı

15:45 06.06.2024 (güncellendi: 15:48 06.06.2024)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail Gazze Protesto ateşkes
İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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Biden'ın sunduğu ateşkes önerisiyle ilgili tartışmalar sürerken, aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kolombiya ve Tayland'ın yer aldığı 17 ülkenin lideri, yaptıkları ortak açıklamada, Hamas'a 'İsrail'in ateşkes önerisini kabul etme çağrısı’ yaptı.
17 ülkenin lideri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu; Gazze'de 3 aşamalı ateşkes önerisiyle ilgili ortak açıklama yaparken, liderler, Hamas'ın elinde bulunan esirler arasında kendi vatandaşlarının da yer aldığına işaret etti.
Söz konusu ülkelerin, ateşkes ve esirlerin salıverilmesi önerisine destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Kaybedecek zaman yok. Hamas'ı, İsrail'in ilerletmeye hazır olduğu bu öneriyi kabul etmeye ve vatandaşlarımızı salıvermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, anlaşmanın yanında Gazze'nin rehabilitasyonunu, İsrail ve Filistinliler için güvenlik garantilerini, kalıcı barış ve iki devletli çözüm için imkanları da beraberinde getireceğine vurgu yapıldı.
Tarafların uzlaşıya çağrıldığı ortak açıklamada, "Savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Bu anlaşma da gerekli başlangıç noktasıdır" ifadelerine yer verildi.
Ortak açıklamayı ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland ve İngiltere liderleri imzaladı.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.
Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, belirlenen hedefler gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Biden’ın sunduğu esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi.
Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından ‘kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle’ ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, 4 Haziran Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hamas'ın arabulucu taraflara, ‘İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi’ şartını ilettiğini aktaran Hamdan, "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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