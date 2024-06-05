Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Meksika'nın ilk kadın lideri Claudia Sheinbaum oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Seçmen tasarruf paketine inanıyor mu?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP) neden kuruldu?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Çalmuk: Numan Kurtulmuş Erdoğan sonrası Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
16:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
15 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
17:19
1 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
17:33
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
18:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
19:23
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tarsus Amerikan Koleji, Türkiye’ye değer kazandıran okullardan bir tanesi'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul’da yaşamanın bedeli bir yılda yüzde 83 arttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı ortaya çıktı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bildiriyor
17:00
59 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
18:05
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
18:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1084539999.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T19:32+0300
2024-06-05T20:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084504437_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_efa967523f84d1023107aaaf29621369.jpg
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Anadolu Medya Ödülleri Töreni" düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084504437_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_0360d919c043a84e756727748d27c21b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin

19:32 05.06.2024 (güncellendi: 20:10 05.06.2024)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AA / Utku Uçrak
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Anadolu Medya Ödülleri Töreni" düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
Mahalli medyamız insanımızın talep ve eleştirilerini aktarmada bir nevi köprü görevi yapıyor. Anadolu medyası ne kadar etkili olursa demokrasi kültürümüz o kadar güçlü olacaktır. Siz değerli medya mensuplarımızın verdiği mücadeleyi en iyi bilenlerdenim. Anadolu yayıncılığının siyasi hayatımızda hep yanında olduk. Bundan sonra da size sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Milletin karşısında kurumlanan ve konumlanan değil, milletin yanında dimdik duran siz kıymetli Anadolu medyasına kapımızın her zaman açık olduğunu ifade ediyorum.
Anadolu yayıncıları son 12-13 yılda kritik kavşakların tamamında takdire şayan duruş sergilediler. Sokaklarımızın ateşe verildiği Gezi olaylarında birileri gezici vandalları överken siz milletten yana tavır koydunuz. Darbe girişimine birileri çanak tutar siz milli iradenin sesi oldunuz. 15 Temmuz'da birileri bekle gör tavrı alırken siz demokrasimizi korkusuzca savundunuz. Demokrasimize destek olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Gazzeli katliamda da aynı kararlılığı gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Şehit edilen gazeteci arkadaşlarınızın hatıralarına sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Filistin halkına karşı bu insani görevimizdir. Vicdanı kurumayan hiç kimse bu vahşete sessiz kalamaz. Bize basın özgürlüğü dersi verenler Filistin topraklarında katledilenlere seslerini çıkarmıyor. Medya ofisleri basılırken, canlı yayında gazeteciler kurşunlanırken, gezi olaylarında Türkiye'ye kamp kuranlardan hiçbir ses çıkmıyor. 150 gazeteciyi katledenler hala basın hürriyetinden bahsedebiliyor. Bunların yaptığı vicdansızlık ve ilkesizliktir. Tarih, zulüm karşısında susanlarla, hakkı ve hakikati haykıranları kaydetmektedir.
Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir
Terörle sivil siyaset yan yana durmaz, terörle demokrasi bir arada bulunmaz.
ırtını elinde kalaşnikof olana, molotof olana, bomba olana dayayarak meşru siyaset yapılmaz.
Bağırarak, Mecliste nümayiş yaparak milletin temsilcilerini susturacaklarını zannedenlere şunu hatırlatıyorum, belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала