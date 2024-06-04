https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/galatasarayda-icardi-icin-olay-ayrilik-iddiasi-erden-timurun-karari-isleri-karistirdi-1084477922.html
Galatasaray'da Icardi için ayrılık iddiası manşetlerde: 'Erden Timur'un kararı işleri karıştırdı'
Galatasaray'da Icardi için ayrılık iddiası manşetlerde: 'Erden Timur'un kararı işleri karıştırdı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da sezonu şampiyonlukla noktalayan takımın yıldızı Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T08:42+0300
2024-06-04T08:42+0300
2024-06-04T08:42+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
transfer yasağı
erden timur
dursun özbek
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Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da, Mauro Icardi gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan yıldız futbolcu, takımın şampiyonluğa ulaşmasında kilit rol oynadı. Ancak, şampiyonluk sevinci sonrası ortaya atılan iddialar taraftarları endişelendirdi.İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun gündemi sarsan iddiasına göre, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevinden ayrılması, Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi. Di Marzio'nun haberinde, Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmasının ardında Erden Timur'un projelerine duyduğu inancın yattığı belirtildi.Gelecek BelirsizliğiIcardi'nin geleceği konusunda belirsizlik devam ederken, taraftarlar yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağını merakla bekliyor. Erden Timur'un ayrılması, Galatasaray'ın transfer politikası ve takım yapısı üzerinde önemli etkiler yaratabilir.Suudi̇ Arabi̇stan'ı reddetmi̇şti̇Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan büyük teklifler alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur nedeniyle bu teklifleri reddettiği kaydedildi.Kutlamalarda '2 yıl daha' demi̇şti̇Şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin Dursun Özbek ve Erden Timur’a: "1 yıl daha… Yok yok, 2 Yıl daha" dediği kameralara yansımıştı.Icardi'nin de Erden Timur'a görevini sürdürmesi yönünde baskı yaptığı haberleri de gündeme gelmişti.Yıldız golcünün 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, erden timur, dursun özbek
mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, erden timur, dursun özbek
Galatasaray'da Icardi için ayrılık iddiası manşetlerde: 'Erden Timur'un kararı işleri karıştırdı'
Galatasaray'da sezonu şampiyonlukla noktalayan takımın yıldızı Mauro Icardi hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılma kararı, Arjantinli golcünün geleceğini belirsizleştirdi.
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da, Mauro Icardi gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan yıldız futbolcu, takımın şampiyonluğa ulaşmasında kilit rol oynadı. Ancak, şampiyonluk sevinci sonrası ortaya atılan iddialar taraftarları endişelendirdi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun gündemi sarsan iddiasına göre, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevinden ayrılması, Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi. Di Marzio'nun haberinde, Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmasının ardında Erden Timur'un projelerine duyduğu inancın yattığı belirtildi.
Icardi'nin geleceği konusunda belirsizlik devam ederken, taraftarlar yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağını merakla bekliyor. Erden Timur'un ayrılması, Galatasaray'ın transfer politikası ve takım yapısı üzerinde önemli etkiler yaratabilir.
Suudi̇ Arabi̇stan'ı reddetmi̇şti̇
Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan büyük teklifler alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur nedeniyle bu teklifleri reddettiği kaydedildi.
Kutlamalarda '2 yıl daha' demi̇şti̇
Şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin Dursun Özbek ve Erden Timur’a: "1 yıl daha… Yok yok, 2 Yıl daha" dediği kameralara yansımıştı.
Icardi'nin de Erden Timur'a görevini sürdürmesi yönünde baskı yaptığı haberleri de gündeme gelmişti.
Yıldız golcünün 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.