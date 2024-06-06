https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/endonezyanin-baskenti-degisiyor-butun-sehri-tasiyacagiz-1084549856.html

Endonezya’nın başkenti değişiyor: 'Bütün şehri taşıyacağız'

Endonezya’nın başkenti değişiyor: 'Bütün şehri taşıyacağız'

Sputnik Türkiye

Mevcut başkent Cakarta'nın doğal afetler, altyapı sorunları ve yer altı sularının aşırı kullanımı nedeniyle hızla batması üzerine, Endonezya'nın yeni başkenti... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T07:51+0300

2024-06-06T07:51+0300

2024-06-06T07:51+0300

dünya

endonezya

başkent

cakarta

cava adası

taşınma

taşınmak

joko widodo

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Endonezya, Cava Adası’ndaki Jakarta’dan Borneo Adası’ndaki Doğu Kalimantan eyaletine taşıyacağı başkentine "Nusantara" adını verecek.Endonezya'da Ulusal Kalkınma Planlama Bakanı Suharso Monoarfa, Devlet Başkanı Joko Widodo’nun “takımada” anlamına gelen “Nusantara” adını 80 isim arasından Endonezya’nın coğrafyasını yansıttığı ve uluslararası simgeselliği olduğu için başkentin yeni adı olarak seçtiğini açıkladı.Başkan Widodo, yeni başkente taşınma sürecinin yüzde 80 oranında tamamlandığını belirterek, temiz su bağlantısının sağlanmasıyla gelecek ay yeni ofisinden çalışmaya başlayacağını ifade etti. Başkanlık Sarayı önünde yaptığı açıklamada, "Yeni ofisim için son derece iyimserim. Yeni başkentin ağustostaki Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında resmen faaliyete başlamasını planlıyoruz" dedi.Cakarta'nın batış nedenleriEndonezya hükümeti, Cava Adası'ndaki mevcut başkent Cakarta’yı 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen seller gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve yer altı sularının aşırı kullanımı nedeniyle kuzey kesimlerinin hızla batması sonucu taşımak istediklerini açıklamıştı. Widodo hükümeti, ayrıca ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlasına ve ekonomik faaliyetlerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava adasındaki yoğunluğu azaltarak milli serveti ülke geneline yaymayı amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/a-virusunden-ilk-olumu-dogrulayan-dsoden-kritik-uyari-hazir-olun-yeni-pandemi-geliyor-1084549018.html

endonezya

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cava adası

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