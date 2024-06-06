Emekli olacaklar dikkat: Haziranda mı yoksa temmuzda mı emekli olunmalı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Tarsus Amerikan Koleji, Türkiye’ye değer kazandıran okullardan bir tanesi'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul’da yaşamanın bedeli bir yılda yüzde 83 arttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı ortaya çıktı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
80 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi: Kötü kokuların ve atıkların üstüne gitme yöntemi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Bakan Fidan’ın BRICS çıkışı tarihsel nitelikte’
17:00
59 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
18:05
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
18:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan – Akşener görüşmesi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önem kazandı?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/emekli-olacaklar-dikkat-haziranda-mi-yoksa-temmuzda-mi-emekli-olunmali-1084554174.html
Emekli olacaklar dikkat: Haziranda mı yoksa temmuzda mı emekli olunmalı?
Emekli olacaklar dikkat: Haziranda mı yoksa temmuzda mı emekli olunmalı?
Sputnik Türkiye
Emekli olacak kişiler, 'haziran ayında mı yoksa temmuz ayında mı emekli olmak daha avantajlı olacak?' sorusu ile karşı karşıya. Hürriyet yazarı Doğan... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T10:57+0300
2024-06-06T10:57+0300
ekonomi
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emeklilik
emeklilik yaşı
kıdem tazminatı fonu
kıdem tazminatı
ekonomik veriler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074616810_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_320fbc38de861c544997ec1401f8a54f.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan doğan, emekli olmak için haziran ayının mı yoksa temmuz ayının mı daha avantajlı olacağı konusunu masaya yatırdı.Doğan 'fark yok' dedi ve gerekçesini şöyle açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-ve-maaslar-toplu-halde-odenir-mi-1084268181.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074616810_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bbabb2c7ad29f42c0d9a933d2cb42a52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
temmuzda mı haziranda mı emekli olmalı,haziran temmuz emeklilik,emelilik dilekçesi ne zaman verlimesi,haziranda ve temmuzda emekli olmanın farkı ne
temmuzda mı haziranda mı emekli olmalı,haziran temmuz emeklilik,emelilik dilekçesi ne zaman verlimesi,haziranda ve temmuzda emekli olmanın farkı ne

Emekli olacaklar dikkat: Haziranda mı yoksa temmuzda mı emekli olunmalı?

10:57 06.06.2024
© AAMemur ve emekli zam
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA
Abone ol
Emekli olacak kişiler, 'haziran ayında mı yoksa temmuz ayında mı emekli olmak daha avantajlı olacak?' sorusu ile karşı karşıya. Hürriyet yazarı Doğan, "Emeklilik dilekçesini haziran ayında vermekle, temmuz ayında vermek ya da temmuz ayından sonra vermek arasında emekli maaşı açısından hiçbir fark olmayacaktır" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan doğan, emekli olmak için haziran ayının mı yoksa temmuz ayının mı daha avantajlı olacağı konusunu masaya yatırdı.
Doğan 'fark yok' dedi ve gerekçesini şöyle açıkladı:

Hiçbir fark olmaz. Yani, emeklilik dilekçesini haziran ayında vermekle, temmuz ayında vermek ya da temmuz ayından sonra vermek arasında emekli maaşı açısından hiçbir fark olmayacaktır. Diyelim ki, haziran ayında emekli oldunuz, 2024’ün Ocak ayındaki emekli zamları maaş hesabınıza yansıtılacak ve temmuz ayında yapılacak zam artışları da temmuz ayında alacağınız maaşa eklenecek. Temmuz ayında emekli oldunuz, temmuz ayındaki emekli zamları maaşınıza eklenecek. Temmuz ayından sonra, mesela ağustos ya da eylül ayında emekli oldunuz, yine temmuz zamları emekli maaşınıza yansıtılacak. Emeklilik dilekçesini haziran ayında vermekle temmuz ayında vermek arasında tek bir fark var; o da kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı tavanı ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor. Bugün için uygulanan kıdem tazminatı tavanı 35 bin lira. Temmuz ayında ise kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlenecek ve bugünkü tutarın üzerinde olacak. Maaşınız 35 bin liranın altındaysa temmuz ayında kıdem tazminatı tavanındaki artış sizi etkilemez, emeklilik için temmuz ayını beklemenize gerek yok. Brüt maaşınız 35 bin liranın üzerindeyse emeklilik için temmuz ayını bekleyebilirsiniz, çünkü tavan artacağından daha yüksek kıdem tazminatı alırsınız.

emekli - ikramiye - para - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
EKONOMİ
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?
28 Mayıs, 10:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала