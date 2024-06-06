https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/emekli-olacaklar-dikkat-haziranda-mi-yoksa-temmuzda-mi-emekli-olunmali-1084554174.html
Emekli olacaklar dikkat: Haziranda mı yoksa temmuzda mı emekli olunmalı?
Emekli olacaklar dikkat: Haziranda mı yoksa temmuzda mı emekli olunmalı?
Sputnik Türkiye
Emekli olacak kişiler, 'haziran ayında mı yoksa temmuz ayında mı emekli olmak daha avantajlı olacak?' sorusu ile karşı karşıya. Hürriyet yazarı Doğan... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T10:57+0300
2024-06-06T10:57+0300
2024-06-06T10:57+0300
ekonomi
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emeklilik
emeklilik yaşı
kıdem tazminatı fonu
kıdem tazminatı
ekonomik veriler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074616810_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_320fbc38de861c544997ec1401f8a54f.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan doğan, emekli olmak için haziran ayının mı yoksa temmuz ayının mı daha avantajlı olacağı konusunu masaya yatırdı.Doğan 'fark yok' dedi ve gerekçesini şöyle açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-ve-maaslar-toplu-halde-odenir-mi-1084268181.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074616810_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bbabb2c7ad29f42c0d9a933d2cb42a52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
temmuzda mı haziranda mı emekli olmalı,haziran temmuz emeklilik,emelilik dilekçesi ne zaman verlimesi,haziranda ve temmuzda emekli olmanın farkı ne
temmuzda mı haziranda mı emekli olmalı,haziran temmuz emeklilik,emelilik dilekçesi ne zaman verlimesi,haziranda ve temmuzda emekli olmanın farkı ne
Emekli olacaklar dikkat: Haziranda mı yoksa temmuzda mı emekli olunmalı?
Emekli olacak kişiler, 'haziran ayında mı yoksa temmuz ayında mı emekli olmak daha avantajlı olacak?' sorusu ile karşı karşıya. Hürriyet yazarı Doğan, "Emeklilik dilekçesini haziran ayında vermekle, temmuz ayında vermek ya da temmuz ayından sonra vermek arasında emekli maaşı açısından hiçbir fark olmayacaktır" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan doğan, emekli olmak için haziran ayının mı yoksa temmuz ayının mı daha avantajlı olacağı konusunu masaya yatırdı.
Doğan 'fark yok' dedi ve gerekçesini şöyle açıkladı
:
Hiçbir fark olmaz. Yani, emeklilik dilekçesini haziran ayında vermekle, temmuz ayında vermek ya da temmuz ayından sonra vermek arasında emekli maaşı açısından hiçbir fark olmayacaktır. Diyelim ki, haziran ayında emekli oldunuz, 2024’ün Ocak ayındaki emekli zamları maaş hesabınıza yansıtılacak ve temmuz ayında yapılacak zam artışları da temmuz ayında alacağınız maaşa eklenecek. Temmuz ayında emekli oldunuz, temmuz ayındaki emekli zamları maaşınıza eklenecek. Temmuz ayından sonra, mesela ağustos ya da eylül ayında emekli oldunuz, yine temmuz zamları emekli maaşınıza yansıtılacak. Emeklilik dilekçesini haziran ayında vermekle temmuz ayında vermek arasında tek bir fark var; o da kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı tavanı ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor. Bugün için uygulanan kıdem tazminatı tavanı 35 bin lira. Temmuz ayında ise kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlenecek ve bugünkü tutarın üzerinde olacak. Maaşınız 35 bin liranın altındaysa temmuz ayında kıdem tazminatı tavanındaki artış sizi etkilemez, emeklilik için temmuz ayını beklemenize gerek yok. Brüt maaşınız 35 bin liranın üzerindeyse emeklilik için temmuz ayını bekleyebilirsiniz, çünkü tavan artacağından daha yüksek kıdem tazminatı alırsınız.