https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-ve-maaslar-toplu-halde-odenir-mi-1084268181.html

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?

Sputnik Türkiye

Emekli ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğinin açıklanmasının ardından gözler maaşlara çevrildi. Emekliler ayın 17’si itibarıyla maaş almaya başlıyorlar. Bu... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T10:39+0300

2024-05-28T10:39+0300

2024-05-28T11:28+0300

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Bu yıl Kurban Bayramı 16 ile 19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiye ödemelerinin bayramdan önce verileceğini duyurdu.Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti ve 'Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' dedi.Buna göre; Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?Emekliler ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alabiliyorlar. Bu durumda bazı emekliler bayramda maaş alacakken, bazılarının ise maaş ödemeleri daha sonraya kalacak. Bu nedenle tüm emekliler için erken aylık ödemesi gündeme geldi. Peki bu mümkün mü? ‘Toplu ödeme olabilir'Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

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