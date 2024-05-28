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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?
Sputnik Türkiye
Emekli ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğinin açıklanmasının ardından gözler maaşlara çevrildi. Emekliler ayın 17’si itibarıyla maaş almaya başlıyorlar. Bu... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T10:39+0300
2024-05-28T11:28+0300
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Bu yıl Kurban Bayramı 16 ile 19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiye ödemelerinin bayramdan önce verileceğini duyurdu.Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti ve 'Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' dedi.Buna göre; Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?Emekliler ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alabiliyorlar. Bu durumda bazı emekliler bayramda maaş alacakken, bazılarının ise maaş ödemeleri daha sonraya kalacak. Bu nedenle tüm emekliler için erken aylık ödemesi gündeme geldi. Peki bu mümkün mü? ‘Toplu ödeme olabilir'Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?

10:39 28.05.2024 (güncellendi: 11:28 28.05.2024)
© AAemekli - ikramiye - para
emekli - ikramiye - para - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA
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Emekli ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğinin açıklanmasının ardından gözler maaşlara çevrildi. Emekliler ayın 17’si itibarıyla maaş almaya başlıyorlar. Bu durumda emeklilerin bir kısmı bayramda, bir kısmı ise sonrasında emekli maaşı alabilecek. Peki maaşlar da bayram öncesi yatar mı?
Bu yıl Kurban Bayramı 16 ile 19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiye ödemelerinin bayramdan önce verileceğini duyurdu.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti ve 'Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' dedi.

Buna göre; Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

Bayram ikramiyesi ve maaşlar toplu halde ödenir mi?

Emekliler ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını alabiliyorlar. Bu durumda bazı emekliler bayramda maaş alacakken, bazılarının ise maaş ödemeleri daha sonraya kalacak. Bu nedenle tüm emekliler için erken aylık ödemesi gündeme geldi. Peki bu mümkün mü?

‘Toplu ödeme olabilir'

Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Bu sene Kurban Bayramı haziran ayının 16’sına denk gelmektedir. Emekli maaşlarının ödeme tarihi tahsis numaralarının son hanesine göre ödenmektedir. Bu takvime baktığımız zaman SSK emeklilerimiz ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağkur’luların maaşları 25’i ile 28 arasında, Emekli Sandığı’na tabi olan kamu personellerimiz ise ayın ilk haftası maaşlarını almaktadırlar. Önceki dönem ikramiye ödemelerinin ise bayramından önceki hafta içerisinde ödendiğini biliyoruz. Dolayısıyla emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin birleştirilip ödenme ihtimali olabilir. Hem ikramiye hem maaş ödemeleri toplu halde bayram öncesinde ödendiği takdirde emeklilerimizin rahat bir nefes alabileceği kanaatindeyim. Ayrıca geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 - 1 Temmuz 2023 tarihine denk gelmekteydi. SGK’nın maaş ve ikramiye uygulamasıyla ilgili web sayfasındaki duyuruyu hatırlayacak olursak, SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılmış, Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödemeleri gerçekleşmişti. Bu dönemde buna benzer maaş ve ikramiyelerin birleştirilip bayramdan bir hafta öncesinde ödemelerin gerçekleşeceği kanaatindeyim."

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.
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