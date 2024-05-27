https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/dilan-polat-bakirkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-yatirilacak-1084249228.html

Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak

Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak

Sputnik Türkiye

Dilan Polat'ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılacağı belirtildi. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T16:21+0300

2024-05-27T16:21+0300

2024-05-27T16:41+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

hapishane

akıl hastanesi

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Bugün mahkemeye çıkan Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurulu raporuna göre, Polat'ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılması gerektiği belirtildi. Polat'ın hastanede en az 3 ay tedavi edilmesi ardından cezaevine geri döneceği açıklandı. Söz konusu Adli Tıp Kurulu raporu, Polat'ın ceza veya tutukluluktan kurtulduğu anlamına gelmezken, tedavisi bitince yine cezaevine döneceği öğrenildi.'Kara para aklama' ve 'vergi kaçakçılığı' suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar edeceğine yönelik iddialar yakın zamanda iddia edilmişti.İntihar edeceği iddia edilmişti Yakın zamanda Dilan Polat'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde "İntihar edeceğim Engin" dediği ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlem aldığı öne sürülmüştü.Polat çiftinin avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit'ten iddialara yönelik açıklama gelmişti.Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/gizli-bir-sekilde-adli-tipa-goturuldu-dilan-polat-tahliye-mi-edilecek-1084035752.html

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