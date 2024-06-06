https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/cemal-resit-rey-konser-salonunda-led-ekran-devrildi-yaralilar-var--1084587966.html

Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde dijital pano devrildi: 3 yaralı

Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde dijital pano devrildi: 3 yaralı

Sputnik Türkiye

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

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şişli

türkiye

istanbul

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İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen bir mezuniyet töreni esnasında dijital pano henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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