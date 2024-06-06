Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde dijital pano devrildi: 3 yaralı
23:14 06.06.2024 (güncellendi: 23:24 06.06.2024)
© DHA / AHMET UZUN-Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
© DHA / AHMET UZUN-
Abone ol
Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen bir mezuniyet töreni esnasında dijital pano henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
© DHA / AHMET UZUN-Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
1/2
© DHA / AHMET UZUN-
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
© DHA / AHMET UZUN-Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
2/2
© DHA / AHMET UZUN-
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
1/2
© DHA / AHMET UZUN-
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
2/2
© DHA / AHMET UZUN-
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.