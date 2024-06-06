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Birçok büyük Rus şirketinin BRICS ülkelerinde ortakları bulunuyor
Birçok büyük Rus şirketinin BRICS ülkelerinde ortakları bulunuyor
Sputnik Türkiye
Büyük ölçekli Rus şirketlerinin yüzde 60’ından fazlasının BRICS ülkelerinde ortakları olduğu öğrenildi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T22:08+0300
2024-06-06T22:08+0300
dünya
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st. petersburg ekonomi fuarı (spief)
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Rus işletmelerin BRICS ülkeleriyle etkileşimi üzerine yapılan ve St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında sunulan bir araştırmanın sonuçlarından anlaşılacağı üzere, büyük Rus şirketlerinin çoğunun BRICS ülkelerinde ortakları bulunuyor.Sunulan verilere göre, Rus şirketlerinin yüzde 61’inin BRICS ülkelerinde ortakları bulunuyor, bununla birlikte 3 binden fazla çalışanı olan büyük şirketlerin yüzde 80’i aynı şekilde BRICS grubundaki ortakları ile işbirliği halinde.Her iki şirketten biri (yüzde 52) BRICS ülkelerine mal ihraç ettiğini, yaklaşık olarak aynı sayıda şirket te (yüzde 57) bu ülkelerden ithalat yaptığını bildirdi. BRICS üye ülkelerinden ithalatın büyük bir kısmı ise büyük Rus işletmeleri (yüzde 70) tarafından gerçekleştiriliyor.Buna ek olarak öncelikle sanayi ve otomotiv şirketleri (yüzde 63), tarımsal işletmelerin, tüketim malları üreticilerinin ve biyomedikal endüstrisinin (yüzde 53) temsilcileri Rus iş dünyasının BRICS ülkelerindeki ortakları konumunda bulunurken, ayrıca teknoloji (yüzde 26), ulaştırma (yüzde 16), medya ve iletişim (yüzde 11) sektörlerinden de ortaklar mevcut.Araştırmaya göre Rus şirketleri, BRICS ülkelerindeki ortaklarıyla ödemelerini daha çok işbirliği yaptıkları BRICS ülkesinin para birimi üzerinden yapıyor (yüzde 63). Dolar ve euro cinsinden ödeme yapma imkanlarından ise daha çok büyük şirketler faydalanıyor (dolar yüzde 50, euro yüzde 63). Çalışan sayısı 3 bin kişiden az olan kuruluşlar ise ödemelerde iş birliği yaptıkları BRICS ülkesinin para birimini kullanıyor (yüzde 91).Rus iş dünyasının temsilcileri ile BRICS ve BRICS+ ülkeleri ile ilişkileri hakkındaki anket, Rusya’da Yabancı Yatırım Danışma Konseyi (FIAC) tarafından B1 Şirketler Grubu ve Delovaya Rossiya adlı Rus iş insanları kamu kuruluşu ile birlikte gerçekleştirildi. Ankete katılanlar arasında hem yerli şirketler hem de yabancı sermaye katılımıyla iş yapan şirketler yer aldı. Araştırmaya katılanların üçte biri 3 binden fazla çalışanı olan büyük firmalardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/xinhua-genel-yayin-muduru-lu-brics-ekonomik-baskiya-ortaklasa-direnmeli-1084564963.html
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg ekonomi fuarı (spief), iş dünyası, brics, araştırma, anket
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg ekonomi fuarı (spief), iş dünyası, brics, araştırma, anket

Birçok büyük Rus şirketinin BRICS ülkelerinde ortakları bulunuyor

22:08 06.06.2024
BRICS Rusya
BRICS Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
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Büyük ölçekli Rus şirketlerinin yüzde 60’ından fazlasının BRICS ülkelerinde ortakları olduğu öğrenildi.
Rus işletmelerin BRICS ülkeleriyle etkileşimi üzerine yapılan ve St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında sunulan bir araştırmanın sonuçlarından anlaşılacağı üzere, büyük Rus şirketlerinin çoğunun BRICS ülkelerinde ortakları bulunuyor.
Sunulan verilere göre, Rus şirketlerinin yüzde 61’inin BRICS ülkelerinde ortakları bulunuyor, bununla birlikte 3 binden fazla çalışanı olan büyük şirketlerin yüzde 80’i aynı şekilde BRICS grubundaki ortakları ile işbirliği halinde.
Her iki şirketten biri (yüzde 52) BRICS ülkelerine mal ihraç ettiğini, yaklaşık olarak aynı sayıda şirket te (yüzde 57) bu ülkelerden ithalat yaptığını bildirdi. BRICS üye ülkelerinden ithalatın büyük bir kısmı ise büyük Rus işletmeleri (yüzde 70) tarafından gerçekleştiriliyor.
Buna ek olarak öncelikle sanayi ve otomotiv şirketleri (yüzde 63), tarımsal işletmelerin, tüketim malları üreticilerinin ve biyomedikal endüstrisinin (yüzde 53) temsilcileri Rus iş dünyasının BRICS ülkelerindeki ortakları konumunda bulunurken, ayrıca teknoloji (yüzde 26), ulaştırma (yüzde 16), medya ve iletişim (yüzde 11) sektörlerinden de ortaklar mevcut.
Araştırmaya göre Rus şirketleri, BRICS ülkelerindeki ortaklarıyla ödemelerini daha çok işbirliği yaptıkları BRICS ülkesinin para birimi üzerinden yapıyor (yüzde 63). Dolar ve euro cinsinden ödeme yapma imkanlarından ise daha çok büyük şirketler faydalanıyor (dolar yüzde 50, euro yüzde 63). Çalışan sayısı 3 bin kişiden az olan kuruluşlar ise ödemelerde iş birliği yaptıkları BRICS ülkesinin para birimini kullanıyor (yüzde 91).
Rus iş dünyasının temsilcileri ile BRICS ve BRICS+ ülkeleri ile ilişkileri hakkındaki anket, Rusya’da Yabancı Yatırım Danışma Konseyi (FIAC) tarafından B1 Şirketler Grubu ve Delovaya Rossiya adlı Rus iş insanları kamu kuruluşu ile birlikte gerçekleştirildi. Ankete katılanlar arasında hem yerli şirketler hem de yabancı sermaye katılımıyla iş yapan şirketler yer aldı. Araştırmaya katılanların üçte biri 3 binden fazla çalışanı olan büyük firmalardı.
Lu Yansong - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
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