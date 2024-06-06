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2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü
2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü
Sputnik Türkiye
İngiliz, Amerikan, Kanadalı ve Fransız askeri birliklerinin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını yenilgiye uğratmasının temellerini atan Normandiya... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
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normandiya çıkarması
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O güne kadar görülmemiş büyüklükte bir deniz, hava ve kara kuvvetleri operasyonu olan çıkarma, Nazi Almanyası'nın işgali altındaki kuzeybatı Avrupa'yı işgalden kurtarmak için atılan ilk ciddi adımdı. 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından Normandiya Çıkarması'na ait arşiv görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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фото, normandiya, normandiya çıkarması, 2. dünya savaşı
фото, normandiya, normandiya çıkarması, 2. dünya savaşı

2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü

10:00 06.06.2024 (güncellendi: 16:12 06.06.2024)
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İngiliz, Amerikan, Kanadalı ve Fransız askeri birliklerinin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını yenilgiye uğratmasının temellerini atan Normandiya Çıkarması'nın üzerinden 80 yıl geçti. 6 Haziran 1944 tarihinde Müttefiklerin kuvvetleri Fransa kıyısında Alman askerlerine yönelik bir saldırı başlattı.
O güne kadar görülmemiş büyüklükte bir deniz, hava ve kara kuvvetleri operasyonu olan çıkarma, Nazi Almanyası'nın işgali altındaki kuzeybatı Avrupa'yı işgalden kurtarmak için atılan ilk ciddi adımdı. 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından Normandiya Çıkarması'na ait arşiv görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Bert Brandt/Pool İngiliz, Amerikan, Kanadalı ve Fransız askeri birlikleri, 6 Haziran 1944'te Fransa kıyısında Nazi askerlerine yönelik bir saldırı başlattı
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
1/12
© AP Photo / Bert Brandt/Pool
İngiliz, Amerikan, Kanadalı ve Fransız askeri birlikleri, 6 Haziran 1944'te Fransa kıyısında Nazi askerlerine yönelik bir saldırı başlattı
© AP PhotoKod adı Overlord Operasyonu olan Normandiya çıkarmasında görev alan ABD'ye ait Sherman tankları
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
2/12
© AP Photo
Kod adı Overlord Operasyonu olan Normandiya çıkarmasında görev alan ABD'ye ait Sherman tankları
© AP PhotoNormandiya Çıkarması sırasında Fransız göçmenlere yemek dağıtan İngiliz askerler
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
3/12
© AP Photo
Normandiya Çıkarması sırasında Fransız göçmenlere yemek dağıtan İngiliz askerler
© AP Photo / U.S. COAST GUARDBatı Avrupa’da müttefik kuvvetlerin başkomutanlığını yapan ABD’li General Dwight D. Eisenhower, 6 Haziran 1944’te hazırlıklarını tamamlamış olan deniz kuvvetlerine saldırı emrini verdi
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
4/12
© AP Photo / U.S. COAST GUARD
Batı Avrupa’da müttefik kuvvetlerin başkomutanlığını yapan ABD’li General Dwight D. Eisenhower, 6 Haziran 1944’te hazırlıklarını tamamlamış olan deniz kuvvetlerine saldırı emrini verdi
© AFP 2023 / US National ArchivesMüttefiklerin hava indirme birliklerinin Normandiya'ya çıkarması
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
5/12
© AFP 2023 / US National Archives
Müttefiklerin hava indirme birliklerinin Normandiya'ya çıkarması
© AP PhotoNormandiya çıkarması sırasında esir düşen Nazi Almanya askerleri
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
6/12
© AP Photo
Normandiya çıkarması sırasında esir düşen Nazi Almanya askerleri
© AP PhotoHarabeye dönüşen Normandiya'daki Caen kentinin hali, Temmuz 1944
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
7/12
© AP Photo
Harabeye dönüşen Normandiya'daki Caen kentinin hali, Temmuz 1944
© AP PhotoNormandiya Çıkarması'nda görev alan İngiliz hemşireler
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
8/12
© AP Photo
Normandiya Çıkarması'nda görev alan İngiliz hemşireler
© AFP 2023 / US National ArchivesNormandiya çıkarmasına katılan mütteffiklerin Hava Kuvvetleri uçakları, düşmanın gemilerini bombalıyor, Haziran 1944
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
9/12
© AFP 2023 / US National Archives
Normandiya çıkarmasına katılan mütteffiklerin Hava Kuvvetleri uçakları, düşmanın gemilerini bombalıyor, Haziran 1944
© AFP 2023Normandiya çıkarmasına katılan Kanadalı kadın askerler
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
10/12
© AFP 2023
Normandiya çıkarmasına katılan Kanadalı kadın askerler
© AP PhotoKod adı Overlord Operasyonu olan çıkarma,  ABD, İngitere ve Kanada gibi ülkelerden on binlerce askerin  Fransa'nın Normandiya kıyı şeridinde Utah, Omaha, Gold, Juno ve Sword kod adlı beş bölgeye çıkarma yapmasına tanık oldu
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
11/12
© AP Photo
Kod adı Overlord Operasyonu olan çıkarma,  ABD, İngitere ve Kanada gibi ülkelerden on binlerce askerin  Fransa'nın Normandiya kıyı şeridinde Utah, Omaha, Gold, Juno ve Sword kod adlı beş bölgeye çıkarma yapmasına tanık oldu
© AFP 2023Müttefikler, bölgedeki köprüleri, demiryollarını ve yolları havaya uçurarak Almanların Normandiya'ya doğru ilerleyişini yavaşlatmak için hava güçlerini kullandılar. Bu, Müttefiklerin 77 gün sonra Normandiya'nın tam kontrolünü ele geçirmelerine ve Ağustos 1944'te kurtardıkları Paris'e doğru ilerlemelerine olanak sağladı
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü - Sputnik Türkiye
12/12
© AFP 2023
Müttefikler, bölgedeki köprüleri, demiryollarını ve yolları havaya uçurarak Almanların Normandiya'ya doğru ilerleyişini yavaşlatmak için hava güçlerini kullandılar. Bu, Müttefiklerin 77 gün sonra Normandiya'nın tam kontrolünü ele geçirmelerine ve Ağustos 1944'te kurtardıkları Paris'e doğru ilerlemelerine olanak sağladı
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