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Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik: 24 ay ve fotoğrafçı detayı
Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik: 24 ay ve fotoğrafçı detayı
Sputnik Türkiye
Sürekli basın kartı alabilmek için yapılan süre hesabında, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
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"Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, sürekli basın kartı alabilmek için yapılan süre hesabında, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.Anadolu Ajansında (AA) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek.AA'da basın kartı alabilecek ünvanlar şöyle sıralandı:Yönetmeliğin 24. maddesindeki "On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde" ifadeleri "Haber ve fotoğraf ajanslarında", 26. maddesinin başlık ve içeriğinde bulunan "Özel radyo" ifadesi ise "radyo" olarak değiştirildi.Fotoğrafçı ünvanı da eklendiRadyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek ünvanlara "fotoğrafçı" da eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/aym-erdoganin-tcmb-baskani-ve-rektor-atama-yetkilerini-iptal-etti-iddiasina-iliskin-aciklama-1084514467.html
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Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik: 24 ay ve fotoğrafçı detayı

11:04 06.06.2024
© İHABasın kartı
Basın kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA
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Sürekli basın kartı alabilmek için yapılan süre hesabında, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.
"Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sürekli basın kartı alabilmek için yapılan süre hesabında, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.
Anadolu Ajansında (AA) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek.
AA'da basın kartı alabilecek ünvanlar şöyle sıralandı:

"Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni, genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri, genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler, koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri, başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafıkerler, başkurgucular ve başyayıncılar, kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafikerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar, muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar, yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar."

Yönetmeliğin 24. maddesindeki "On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde" ifadeleri "Haber ve fotoğraf ajanslarında", 26. maddesinin başlık ve içeriğinde bulunan "Özel radyo" ifadesi ise "radyo" olarak değiştirildi.

Fotoğrafçı ünvanı da eklendi

Radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek ünvanlara "fotoğrafçı" da eklendi.
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