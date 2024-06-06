https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/basin-karti-yonetmeliginde-degisiklik-24-ay-ve-fotografci-detayi-1084556063.html

Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik: 24 ay ve fotoğrafçı detayı

Basın Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik: 24 ay ve fotoğrafçı detayı

Sputnik Türkiye

Sürekli basın kartı alabilmek için yapılan süre hesabında, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T11:04+0300

2024-06-06T11:04+0300

2024-06-06T11:04+0300

türkiye

basın kartı

basın

gazeteci

trt

trt haber

aa

anadolu ajansı (aa)

fotoğrafçı

fotoğrafçılık

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"Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, sürekli basın kartı alabilmek için yapılan süre hesabında, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.Anadolu Ajansında (AA) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek.AA'da basın kartı alabilecek ünvanlar şöyle sıralandı:Yönetmeliğin 24. maddesindeki "On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde" ifadeleri "Haber ve fotoğraf ajanslarında", 26. maddesinin başlık ve içeriğinde bulunan "Özel radyo" ifadesi ise "radyo" olarak değiştirildi.Fotoğrafçı ünvanı da eklendiRadyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek ünvanlara "fotoğrafçı" da eklendi.

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