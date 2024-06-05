https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/merkez-bankasi-duyurdu-odemelerde-yeni-sistem-devreye-alindi-ilk-asamada-2-milyon-tl-limit-1084520444.html

Merkez Bankası duyurdu: Ödemelerde yeni sistem devreye alındı, ilk aşamada 2 milyon TL limit

Merkez Bankası duyurdu: Ödemelerde yeni sistem devreye alındı, ilk aşamada 2 milyon TL limit

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin devreye alındığını bildirdi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T09:33+0300

2024-06-05T09:33+0300

2024-06-05T10:19+0300

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TCMB'nin inernet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek.Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs itibarıyla kullanıma açıldı.FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor.İlk aşamada 2 milyon TL işlem limitiFAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek. Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sistemi'nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.

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