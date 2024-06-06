https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-isikhandan-israile-tepki-salonu-terk-etti-1084583826.html
Bakan Işıkhan'dan İsrail'e tepki: Salonu terk etti
Bakan Işıkhan'dan İsrail'e tepki: Salonu terk etti
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda, İsrail temsilcisinin konuşmasını... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T19:58+0300
2024-06-06T19:58+0300
2024-06-06T19:58+0300
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israil
vedat işıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salondan ayrıldı.112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na katılarak konuşma yaptı.Konuşmasında, bakanlara ve sendikalara, "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" diye seslenen Işıkhan, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunmuştu.Işıkhan, kendisinden sonraki konuşmacılar arasında, İsrail'in BM Nezdinde Cenevre Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Yeela Cytrin'in olması üzerine tepki için salondan ayrıldı.İsrail temsilcisi Cytrin'in konuşmasına başladığı sırada, Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti.Bakan Işıkhan, tepkisiyle ilgili değerlendirmesinde, Filistinliler'in yaşadığı vahşet karşısında tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "İsrail'in saldırılarını uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyoruz. İsrail yetkililerinin kendilerini temize çekme ve haklı gösterme çabalarını boşa çıkartmak için böyle bir tepki gösterdik. Vicdanları kanatan zulüm karşısında Türk halkının sesi olmaya çalıştık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hamas-israilin-ubm-okuluna-saldirisinin-kasitli-oldugunu-bildirdi-1084571991.html
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israil-filistin, israil, vedat işıkhan, uluslararası çalışma örgütü (ilo)
israil-filistin, israil, vedat işıkhan, uluslararası çalışma örgütü (ilo)
Bakan Işıkhan'dan İsrail'e tepki: Salonu terk etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salondan ayrıldı. Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salondan ayrıldı.
112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na katılarak konuşma yaptı.
Konuşmasında, bakanlara ve sendikalara, "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" diye seslenen Işıkhan, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunmuştu.
Işıkhan, kendisinden sonraki konuşmacılar arasında, İsrail'in BM Nezdinde Cenevre Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Yeela Cytrin'in olması üzerine tepki için salondan ayrıldı.
İsrail temsilcisi Cytrin'in konuşmasına başladığı sırada, Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti.
Bakan Işıkhan, tepkisiyle ilgili değerlendirmesinde, Filistinliler'in yaşadığı vahşet karşısında tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "İsrail'in saldırılarını uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyoruz. İsrail yetkililerinin kendilerini temize çekme ve haklı gösterme çabalarını boşa çıkartmak için böyle bir tepki gösterdik. Vicdanları kanatan zulüm karşısında Türk halkının sesi olmaya çalıştık" dedi.