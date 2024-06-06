https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/artvinde-tekneden-gole-dusen-5-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi-1084546960.html
Artvin'de tekneden göle düşen 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Artvin'de tekneden göle düşen 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Sputnik Türkiye
Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T00:27+0300
2024-06-06T00:27+0300
2024-06-06T00:27+0300
türkiye
alabora
artvin
tekne
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Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, Mete ve Ebru O, Talih ve Gözde Ç. ile Ümit Y'yi sudan çıkarttı.Kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/kadikoyde-luks-otelde-yangin-1084546521.html
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alabora, artvin, tekne
Artvin'de tekneden göle düşen 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı.
Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mete ve Ebru O, Talih ve Gözde Ç. ile Ümit Y'yi sudan çıkarttı.
Kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.