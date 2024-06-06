https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/artvinde-tekneden-gole-dusen-5-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi-1084546960.html

Artvin'de tekneden göle düşen 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Artvin'de tekneden göle düşen 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Sputnik Türkiye

Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T00:27+0300

2024-06-06T00:27+0300

2024-06-06T00:27+0300

türkiye

alabora

artvin

tekne

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Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, Mete ve Ebru O, Talih ve Gözde Ç. ile Ümit Y'yi sudan çıkarttı.Kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/kadikoyde-luks-otelde-yangin-1084546521.html

türkiye

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alabora, artvin, tekne