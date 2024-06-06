https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/kadikoyde-luks-otelde-yangin-1084546521.html
Kadıköy'de lüks otelde yangın
Kadıköy'de lüks otelde yangın
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T00:00+0300
2024-06-06T00:00+0300
2024-06-06T00:27+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
otel
otel yangını
itfaiye
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.Otele gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.Olayla ilgili konuşan Ahmet Ertosun, "Ben bisikletimle sahilden dönüyordum. Burada yangın çıktığını gördüm. Kalabalığı gördüm, sonra itfaiyeler geldi. Herhalde ölü, yaralı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Buradan geçerken baktım. Tam ne olduğunu bilmiyorum, olay yerine polis geldi, itfaiye geldi. Hemen müdahale ettiler. İnşallah bir yaralı, ölü yoktur. Çatı katının olduğu yerde iki mekan var. Mekanlardan birinde bir problem var diye düşünüyorum. İnşallah kalabalık değildir içerisi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/izmirde-avmde-yangin-tahliye-edildi-1084533451.html
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istanbul, kadıköy, otel, otel yangını, itfaiye
istanbul, kadıköy, otel, otel yangını, itfaiye
Kadıköy'de lüks otelde yangın
00:00 06.06.2024 (güncellendi: 00:27 06.06.2024)
Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.
Otele gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.
Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.
Olayla ilgili konuşan Ahmet Ertosun, "Ben bisikletimle sahilden dönüyordum. Burada yangın çıktığını gördüm. Kalabalığı gördüm, sonra itfaiyeler geldi. Herhalde ölü, yaralı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Buradan geçerken baktım. Tam ne olduğunu bilmiyorum, olay yerine polis geldi, itfaiye geldi. Hemen müdahale ettiler. İnşallah bir yaralı, ölü yoktur. Çatı katının olduğu yerde iki mekan var. Mekanlardan birinde bir problem var diye düşünüyorum. İnşallah kalabalık değildir içerisi" dedi.