https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/arda-guler-icin-transfer-iddiasi--buyuk-tepki-topladi-kume-dusmemeye-oynayan-takima-kiraliyor-1084548879.html

Arda Güler için transfer iddiası büyük tepki topladı: 'Küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor'

Arda Güler için transfer iddiası büyük tepki topladı: 'Küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor'

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devinin taraftarlarının da sevgilisi haline gelen Arda... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T06:59+0300

2024-06-06T06:59+0300

2024-06-06T07:00+0300

spor

arda güler

transfer

tepki

real madrid

ispanya

maç

futbol

kiralık

kiralama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083816725_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_4d6ed0a39f8e540d505d57ef77effbd1.jpg

İspanya'nın AS gazetesinde yer alan iddiaya göre Real Madrid yönetimi Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan Getafe'ye kiralamak istiyor. Ortaya çıkan bu haberin ardından Real Madrid taraftarları harekete geçti.Devre arasında Milan'ın istediği Arda Güler, Real Madrid'de devam edebilmek için İtalyan devini reddetmişti. Getafe'nin teklifine direkt olarak 'hayır' cevabı veren Arda Güler'in Real Madrid yönetimine bir hayli kırıldığı yazıldı.Real Madrid taraftarının ise çıkan haberlerin ardından sosyal medyada toplu bir şekilde tepki göstererek İspanyol takıma isyan ettiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/sekip-mosturoglu-ali-kocun-kendisine-yonelik-sozlerine-yanit-verdi-1084540547.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, transfer, tepki, real madrid, ispanya, maç, futbol, kiralık, kiralama