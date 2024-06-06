https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/arda-guler-icin-transfer-iddiasi--buyuk-tepki-topladi-kume-dusmemeye-oynayan-takima-kiraliyor-1084548879.html
Arda Güler için transfer iddiası büyük tepki topladı: 'Küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor'
Arda Güler için transfer iddiası büyük tepki topladı: 'Küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor'
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devinin taraftarlarının da sevgilisi haline gelen Arda... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T06:59+0300
2024-06-06T06:59+0300
2024-06-06T07:00+0300
spor
arda güler
transfer
tepki
real madrid
ispanya
maç
futbol
kiralık
kiralama
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İspanya'nın AS gazetesinde yer alan iddiaya göre Real Madrid yönetimi Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan Getafe'ye kiralamak istiyor. Ortaya çıkan bu haberin ardından Real Madrid taraftarları harekete geçti.Devre arasında Milan'ın istediği Arda Güler, Real Madrid'de devam edebilmek için İtalyan devini reddetmişti. Getafe'nin teklifine direkt olarak 'hayır' cevabı veren Arda Güler'in Real Madrid yönetimine bir hayli kırıldığı yazıldı.Real Madrid taraftarının ise çıkan haberlerin ardından sosyal medyada toplu bir şekilde tepki göstererek İspanyol takıma isyan ettiği görüldü.
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arda güler, transfer, tepki, real madrid, ispanya, maç, futbol, kiralık, kiralama
arda güler, transfer, tepki, real madrid, ispanya, maç, futbol, kiralık, kiralama
Arda Güler için transfer iddiası büyük tepki topladı: 'Küme düşmemeye oynayan takıma kiralıyor'
06:59 06.06.2024 (güncellendi: 07:00 06.06.2024)
Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devinin taraftarlarının da sevgilisi haline gelen Arda Güler'in kadroda yer açılması amacıyla kiralanacağı ifade edilirken taraftarlardan ise büyük tepki geldi.
İspanya'nın AS gazetesinde yer alan iddiaya göre Real Madrid yönetimi Arda Güler'i küme düşmemeye oynayan Getafe'ye kiralamak istiyor. Ortaya çıkan bu haberin ardından Real Madrid taraftarları harekete geçti.
Devre arasında Milan'ın istediği Arda Güler, Real Madrid'de devam edebilmek için İtalyan devini reddetmişti. Getafe'nin teklifine direkt olarak 'hayır' cevabı veren Arda Güler'in Real Madrid yönetimine bir hayli kırıldığı yazıldı.
Real Madrid taraftarının ise çıkan haberlerin ardından sosyal medyada toplu bir şekilde tepki göstererek İspanyol takıma isyan ettiği görüldü.