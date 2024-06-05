https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/corumda-okul-muduru-ogrenci-velisi-ve-bir-yakini-tarafindan-darp-edildi-1084545889.html

Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi ve bir yakını tarafından darp edildi

Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi ve bir yakını tarafından darp edildi

Sputnik Türkiye

Çorum’da okul müdürü, biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darp edildi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T22:54+0300

2024-06-05T22:54+0300

2024-06-05T22:54+0300

türkiye

çorum

okul

okul müdürü

öğrenci

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veli

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Çorum'da okul müdürü ve görevli darp edildi.AA'nın aktardığı bilgiye göre Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edildi.Kavga seslerini duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçtı.İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210312/ogluyla-kavga-ettigi-iddiasiyla-2-ogrenciyi-silahla-oldurdu-1044015273.html

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