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Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi ve bir yakını tarafından darp edildi
Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi ve bir yakını tarafından darp edildi
Sputnik Türkiye
Çorum’da okul müdürü, biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darp edildi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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Çorum'da okul müdürü ve görevli darp edildi.AA'nın aktardığı bilgiye göre Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edildi.Kavga seslerini duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçtı.İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210312/ogluyla-kavga-ettigi-iddiasiyla-2-ogrenciyi-silahla-oldurdu-1044015273.html
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çorum, okul, okul müdürü, öğrenci, veli, veli
çorum, okul, okul müdürü, öğrenci, veli, veli

Çorum'da okul müdürü, öğrenci velisi ve bir yakını tarafından darp edildi

22:54 05.06.2024
© İHA / BÜLENT ÖZKALELİÇorum'da yabancı uyruklu 2 şahıs, okul müdürü ve görevliyi darp etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum'da yabancı uyruklu 2 şahıs, okul müdürü ve görevliyi darp etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© İHA / BÜLENT ÖZKALELİ
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Çorum’da okul müdürü, biri öğrenci velisi iki kişi tarafından zincirlerle darp edildi.
Çorum'da okul müdürü ve görevli darp edildi.
AA'nın aktardığı bilgiye göre Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. ve F.M. tarafından zincirlerle darp edildi.
Kavga seslerini duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçtı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü
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