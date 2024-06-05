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Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklar bazı bölgelerde yerini sağanak yağmura bırakacak
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklar bazı bölgelerde yerini sağanak yağmura bırakacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji bazı bölgelerde sıcaklar yerini sağanak yağmura bırakacak. 5 Haziran hava durumu nasıl olacak? 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkede kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Akşam saatlerinde Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın güney ve batısı ile Bolu'nun güney ilçelerinde, yarın öğle saatlerinde ise Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelerde Hava DurumuMarmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık, güneybatısı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, yarın öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde Eskişehir ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinde, yarın öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu ve Sinop’un güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye, yağmur

Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklar bazı bölgelerde yerini sağanak yağmura bırakacak

06:55 05.06.2024
© AA / Fırat Çakıryağmur, yağış, hava durumu,
yağmur, yağış, hava durumu, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AA / Fırat Çakır
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Meteoroloji bazı bölgelerde sıcaklar yerini sağanak yağmura bırakacak. 5 Haziran hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkede kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.
Akşam saatlerinde Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın güney ve batısı ile Bolu'nun güney ilçelerinde, yarın öğle saatlerinde ise Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık, güneybatısı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Edirne: 22°C, 37°C
İstanbul: 21°C, 31°C
Kırklareli: 20°C, 32°C
Kocaeli: 22°C, 35°C
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 17°C, 33°C
Denizli: 25°C, 40°C
İzmir: 23°C, 36°C
Muğla: 21°C, 37°C
Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, yarın öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 23°C, 41°C
Antalya: 26°C, 42°C
Burdur: 20°C, 36°C
Hatay: 22°C, 39°C
İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde Eskişehir ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 20°C, 33°C
Eskişehir: 18°C, 33°C
Konya: 19°C, 34°C
Sivas: 15°C, 32°C
Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinde, yarın öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu ve Sinop’un güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 16°C, 31°C
Düzce: 20°C, 35°C
Sinop: 20°C, 29°C
Zonguldak: 22°C, 26°C
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Artvin: 17°C, 33°C
Samsun: 19°C, 29°C
Tokat: 19°C, 35°C
Trabzon: 20°C, 28°C
Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Erzurum: 10°C, 28°C
Kars: 10°C, 26°C
Malatya: 19°C, 37°C
Van: 11°C, 25°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Diyarbakır: 17°C, 38°C
Gaziantep: 22°C, 39°C
Siirt: 21°C, 36°C
Şanlıurfa: 27°C, 41°C
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