Koç'tan Yıldırım açıklaması: Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar, pazara kadar 3-4 yönetici daha hedefte

Fenerbahçeliler rahatsız, camia rahatsız. Gereğinden fazla sertleşiyor, çok daha da sertleşecek. Aldığım istihbarat bu. Fenerbahçe demokrasisini güçlendiren bir seçim olmalı. Divan seçiminde çok güzel kurallar uygulandı, aynı şey burada olsun istiyordum. İddialar iftiralar havalarda uçuşuyor. Böyle olunca cevap vermek gereği oluyor. En sağlıklı, en medeni yöntem fikirlerin yarıştırılması ama bunun olmayacağı aşikar oldu. 2018 seçiminde, 6 sene boyunca ve şimdi de son olarak bu seçimde açık açık, yeri gelince imayla çok büyük suçlamaları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın, proje, FETÖ'cü gibi gibi suçlamalar. İş boyu değiştirdi, Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca.