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SON DAKİKA | Koç'tan Yıldırım açıklaması: Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar, pazara kadar 3-4 yönetici daha hedefte
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Koç'tan Yıldırım açıklaması: Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar, pazara kadar 3-4 yönetici daha hedefte
Koç'tan Yıldırım açıklaması: Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar, pazara kadar 3-4 yönetici daha hedefte
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk canlı yayınında konuşuyor.Koç'un açıklamalarından başlıklar şöyle:
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Koç'tan Yıldırım açıklaması: Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar, pazara kadar 3-4 yönetici daha hedefte

09:19 06.06.2024 (güncellendi: 09:37 06.06.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-
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Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk canlı yayınında konuşuyor.
Koç'un açıklamalarından başlıklar şöyle:
Fenerbahçeliler rahatsız, camia rahatsız. Gereğinden fazla sertleşiyor, çok daha da sertleşecek. Aldığım istihbarat bu. Fenerbahçe demokrasisini güçlendiren bir seçim olmalı. Divan seçiminde çok güzel kurallar uygulandı, aynı şey burada olsun istiyordum. İddialar iftiralar havalarda uçuşuyor. Böyle olunca cevap vermek gereği oluyor. En sağlıklı, en medeni yöntem fikirlerin yarıştırılması ama bunun olmayacağı aşikar oldu. 2018 seçiminde, 6 sene boyunca ve şimdi de son olarak bu seçimde açık açık, yeri gelince imayla çok büyük suçlamaları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın, proje, FETÖ'cü gibi gibi suçlamalar. İş boyu değiştirdi, Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca.
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