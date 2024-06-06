https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/koctan-yildirim-aciklamasi-ilicaliya-sicradi-iftiralar-pazara-kadar-3-4-yonetici-daha-hedefte-1084552919.html
Koç'tan Yıldırım açıklaması: Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar, pazara kadar 3-4 yönetici daha hedefte
Koç'tan Yıldırım açıklaması: Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar, pazara kadar 3-4 yönetici daha hedefte
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T09:19+0300
2024-06-06T09:19+0300
2024-06-06T09:37+0300
spor
ali koç
acun ilıcalı
aziz yıldırım
son dakika
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082839062_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c72bb109e1f50ac6a2a1ac508affdd03.jpg
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk canlı yayınında konuşuyor.Koç'un açıklamalarından başlıklar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082839062_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5a088968f72ca2b0127b85c24d075ee9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali koç aziz yıldırım,ali koç,aziz yıldırım,acun ılıcalı,aziz yıldırım acun ılıcalı,aziz yıldırım acun iddiaları,ali koç son dakika,koç açıklama son dakika,ali koç aziz yıldırım açıklama
ali koç aziz yıldırım,ali koç,aziz yıldırım,acun ılıcalı,aziz yıldırım acun ılıcalı,aziz yıldırım acun iddiaları,ali koç son dakika,koç açıklama son dakika,ali koç aziz yıldırım açıklama
Koç'tan Yıldırım açıklaması: Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar, pazara kadar 3-4 yönetici daha hedefte
09:19 06.06.2024 (güncellendi: 09:37 06.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk canlı yayınında konuşuyor.
Koç'un açıklamalarından başlıklar şöyle:
Fenerbahçeliler rahatsız, camia rahatsız. Gereğinden fazla sertleşiyor, çok daha da sertleşecek. Aldığım istihbarat bu. Fenerbahçe demokrasisini güçlendiren bir seçim olmalı. Divan seçiminde çok güzel kurallar uygulandı, aynı şey burada olsun istiyordum. İddialar iftiralar havalarda uçuşuyor. Böyle olunca cevap vermek gereği oluyor. En sağlıklı, en medeni yöntem fikirlerin yarıştırılması ama bunun olmayacağı aşikar oldu. 2018 seçiminde, 6 sene boyunca ve şimdi de son olarak bu seçimde açık açık, yeri gelince imayla çok büyük suçlamaları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın, proje, FETÖ'cü gibi gibi suçlamalar. İş boyu değiştirdi, Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca.
'Konuşursam sokağa çıkamazsın', konuş Aziz Yıldırım.
Ebrar çılgın bir oyuncu çılgın bir karakter