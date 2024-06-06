https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/abd-disisleri-bakanligindan-aciklama-turkiye-f-16-satis-kabul-mektubunu-imzaladi-1084586610.html
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan F-16 açıklaması: Türkiye kabul mektubunu imzaladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan F-16 açıklaması: Türkiye kabul mektubunu imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı" denildi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T22:10+0300
2024-06-06T22:10+0300
2024-06-06T22:19+0300
dünya
abd
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matthew miller
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ''Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı” açıklamasında bulundu. Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan F-16 açıklaması: Türkiye kabul mektubunu imzaladı
22:10 06.06.2024 (güncellendi: 22:19 06.06.2024)
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ''Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı” açıklamasında bulundu.
Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.