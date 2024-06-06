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6 ilde 'genel aydınlatma denetimi': Sokak lambaları gündüz de yanacak
6 ilde 'genel aydınlatma denetimi': Sokak lambaları gündüz de yanacak
Sputnik Türkiye
Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından dağıtım bölgesinin tamamında 12 Haziran'a kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağını, söz konusu süre içerisinde denetim... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T18:45+0300
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Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinin tamamında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma denetimi yapılacağını, bu sürede aydınlatma şebekelerinin gündüz de devrede olabileceğini duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, dağıtım bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te TEDAŞ tarafından 12 Haziran'a kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağı bildirildi.Düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Dağıtım bölgemizi oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt genelindeki aydınlatma şebekelerinde TEDAŞ görevlileri tarafından 3 Haziran'da yapılmaya başlanan genel aydınlatma denetimi 12 Haziran'da sona erecektir. Söz konusu denetim süresince cadde, sokak, park ve bahçelerde bulunan aydınlatma şebekeleri teyit ölçümü yapılabilmesi için gece olduğu gibi gündüz de devreye alınacağından, aydınlatma armatürleri denetim yapılan yerlerde zaman zaman gün içerisinde de açık tutulacaktır. Denetim tamamlandıktan sonra söz konusu il ve ilçelerdeki aydınlatma şebekelerinde normal çalışma düzenine dönülecektir.'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/bakanliktan-yeni-ihbar-hatti-amac-kacak-yapilarin-onune-gecmek-denize-ulasimi-rahatca-saglamak-1084365464.html
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dicle edaş, dicle elektrik dağıtım şirketi, tedaş, aydınlatma, diyarbakır, siirt, şanlıurfa, mardin, şırnak
dicle edaş, dicle elektrik dağıtım şirketi, tedaş, aydınlatma, diyarbakır, siirt, şanlıurfa, mardin, şırnak

6 ilde 'genel aydınlatma denetimi': Sokak lambaları gündüz de yanacak

18:45 06.06.2024
© İHADicle Elektrik, dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te Türkiye Elektrik Kurumu (TEDAŞ) tarafından 12 Haziran tarihine kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağını duyurdu.
Dicle Elektrik, dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te Türkiye Elektrik Kurumu (TEDAŞ) tarafından 12 Haziran tarihine kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA
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Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından dağıtım bölgesinin tamamında 12 Haziran'a kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağını, söz konusu süre içerisinde denetim yapılan yerlerde gece olduğu gibi gündüz de aydınlatma şebekelerinin devrede olacağını duyurdu.
Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinin tamamında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma denetimi yapılacağını, bu sürede aydınlatma şebekelerinin gündüz de devrede olabileceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, dağıtım bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te TEDAŞ tarafından 12 Haziran'a kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağı bildirildi.
Düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
'Dağıtım bölgemizi oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt genelindeki aydınlatma şebekelerinde TEDAŞ görevlileri tarafından 3 Haziran'da yapılmaya başlanan genel aydınlatma denetimi 12 Haziran'da sona erecektir. Söz konusu denetim süresince cadde, sokak, park ve bahçelerde bulunan aydınlatma şebekeleri teyit ölçümü yapılabilmesi için gece olduğu gibi gündüz de devreye alınacağından, aydınlatma armatürleri denetim yapılan yerlerde zaman zaman gün içerisinde de açık tutulacaktır. Denetim tamamlandıktan sonra söz konusu il ve ilçelerdeki aydınlatma şebekelerinde normal çalışma düzenine dönülecektir.'
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