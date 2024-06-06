https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/6-ilde-genel-aydinlatma-denetimi-sokak-lambalari-gunduz-de-yanacak-1084583009.html

6 ilde 'genel aydınlatma denetimi': Sokak lambaları gündüz de yanacak

6 ilde 'genel aydınlatma denetimi': Sokak lambaları gündüz de yanacak

Sputnik Türkiye

Dicle Elektrik, TEDAŞ tarafından dağıtım bölgesinin tamamında 12 Haziran'a kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağını, söz konusu süre içerisinde denetim... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T18:45+0300

2024-06-06T18:45+0300

2024-06-06T18:45+0300

türkiye

dicle edaş

dicle elektrik dağıtım şirketi

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aydınlatma

diyarbakır

siirt

şanlıurfa

mardin

şırnak

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Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinin tamamında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma denetimi yapılacağını, bu sürede aydınlatma şebekelerinin gündüz de devrede olabileceğini duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, dağıtım bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te TEDAŞ tarafından 12 Haziran'a kadar genel aydınlatma denetimi yapılacağı bildirildi.Düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Dağıtım bölgemizi oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt genelindeki aydınlatma şebekelerinde TEDAŞ görevlileri tarafından 3 Haziran'da yapılmaya başlanan genel aydınlatma denetimi 12 Haziran'da sona erecektir. Söz konusu denetim süresince cadde, sokak, park ve bahçelerde bulunan aydınlatma şebekeleri teyit ölçümü yapılabilmesi için gece olduğu gibi gündüz de devreye alınacağından, aydınlatma armatürleri denetim yapılan yerlerde zaman zaman gün içerisinde de açık tutulacaktır. Denetim tamamlandıktan sonra söz konusu il ve ilçelerdeki aydınlatma şebekelerinde normal çalışma düzenine dönülecektir.'

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dicle edaş, dicle elektrik dağıtım şirketi, tedaş, aydınlatma, diyarbakır, siirt, şanlıurfa, mardin, şırnak