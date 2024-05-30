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Bakanlıktan yeni ihbar hattı: Amaç kaçak yapıların önüne geçmek, denize ulaşımı rahatça sağlamak
Bakanlıktan yeni ihbar hattı: Amaç kaçak yapıların önüne geçmek, denize ulaşımı rahatça sağlamak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek ve plajlara rahat bir şekilde ulaşımı sağlamak için... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T21:17+0300
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türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre ve şehircilik il müdürlüğü
sahil
ihbar hatları
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz” diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak için aktif hale getirilen "Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nın 7 gün 24 saat hizmet vereceği bildirildi. Bakanlık tarafından çevre ve deniz kirliliği şikayetlerinin görsellerle de desteklenebilmesi için hizmete alınan 0532 01 01 181 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlar konum bilgisi, fotoğraf ve video paylaşarak bildirimde bulunabiliyor. Yapılan başvurular, operatörler tarafından kayıt altına alınarak elektronik ortamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletiliyor. Yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirilerek vatandaşların başvuruları çözüme kavuşturuluyor. Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların da yıkımına başlandı. Diğer taraftan ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden de ihbarda bulunmak mümkün.Çevreyi ve denizleri el birliğiyle, hassasiyetle koruduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, "Devreye aldığımız 0532 01 01 181 numaralı ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’ ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimizi ihbarlara yönlendiriyor, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz. ‘Ortak Evimiz Dünyamız’ için birlikte, 7 gün 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-ucak-aciklamasi-1084358699.html
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çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, sahil, ihbar hatları
çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, sahil, ihbar hatları

Bakanlıktan yeni ihbar hattı: Amaç kaçak yapıların önüne geçmek, denize ulaşımı rahatça sağlamak

21:17 30.05.2024
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW216417Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı, sahil inşaat
Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı, sahil inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW216417
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek ve plajlara rahat bir şekilde ulaşımı sağlamak için 'Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı'nı hizmete aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz” diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak için aktif hale getirilen "Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nın 7 gün 24 saat hizmet vereceği bildirildi.
Bakanlık tarafından çevre ve deniz kirliliği şikayetlerinin görsellerle de desteklenebilmesi için hizmete alınan 0532 01 01 181 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlar konum bilgisi, fotoğraf ve video paylaşarak bildirimde bulunabiliyor.

Yapılan başvurular, operatörler tarafından kayıt altına alınarak elektronik ortamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletiliyor. Yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirilerek vatandaşların başvuruları çözüme kavuşturuluyor. Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların da yıkımına başlandı.

Diğer taraftan ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden de ihbarda bulunmak mümkün.

Çevreyi ve denizleri el birliğiyle, hassasiyetle koruduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, "Devreye aldığımız 0532 01 01 181 numaralı ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’ ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimizi ihbarlara yönlendiriyor, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz. ‘Ortak Evimiz Dünyamız’ için birlikte, 7 gün 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'uçak' açıklaması
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