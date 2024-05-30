https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/bakanliktan-yeni-ihbar-hatti-amac-kacak-yapilarin-onune-gecmek-denize-ulasimi-rahatca-saglamak-1084365464.html

Bakanlıktan yeni ihbar hattı: Amaç kaçak yapıların önüne geçmek, denize ulaşımı rahatça sağlamak

Bakanlıktan yeni ihbar hattı: Amaç kaçak yapıların önüne geçmek, denize ulaşımı rahatça sağlamak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek ve plajlara rahat bir şekilde ulaşımı sağlamak için... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T21:17+0300

2024-05-30T21:17+0300

2024-05-30T21:17+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

çevre ve şehircilik il müdürlüğü

sahil

ihbar hatları

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz” diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak için aktif hale getirilen "Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nın 7 gün 24 saat hizmet vereceği bildirildi. Bakanlık tarafından çevre ve deniz kirliliği şikayetlerinin görsellerle de desteklenebilmesi için hizmete alınan 0532 01 01 181 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlar konum bilgisi, fotoğraf ve video paylaşarak bildirimde bulunabiliyor. Yapılan başvurular, operatörler tarafından kayıt altına alınarak elektronik ortamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletiliyor. Yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirilerek vatandaşların başvuruları çözüme kavuşturuluyor. Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların da yıkımına başlandı. Diğer taraftan ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden de ihbarda bulunmak mümkün.Çevreyi ve denizleri el birliğiyle, hassasiyetle koruduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, "Devreye aldığımız 0532 01 01 181 numaralı ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’ ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimizi ihbarlara yönlendiriyor, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz. ‘Ortak Evimiz Dünyamız’ için birlikte, 7 gün 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-ucak-aciklamasi-1084358699.html

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çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, sahil, ihbar hatları