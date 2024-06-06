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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/5-ay-sonra-ilk-kez-akaryakita-toplu-indirim-geliyor-1084550394.html
5 ay sonra ilk kez: Akaryakıta toplu indirim geliyor
5 ay sonra ilk kez: Akaryakıta toplu indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Milyonlarca araç sahibi, petrol fiyatlarının dört ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte akaryakıt litre fiyatlarında indirim olup olmadığını merak... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T08:06+0300
2024-06-06T08:06+0300
ekonomi
akaryakıt
indirim
zam
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
lpg
mazot
mazot
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Milyonlarca ara sahibi akaryakıt indiriminin ne kadar olacağını merak ediyordu.Önce 1.08 liralık LPG indirimi tabelaya yansıdı. Şimdi de benzin ve motorin (mazot) fiyatı değişecek.Benzin litre fiyatında bu gece 1.35 TL, mazot fiyatında ise 1 TL civarında indirime gidileceği öğrenildi. Böylece benzin fiyatı 22 Şubat'tan, motorin fiyatı ise 20 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görecek.Benzin fiyatıİndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40.03 TL'ye, Ankara'da 40.99 TL'ye, İzmir'de 41.29 TL'ye gerileyecek.Mazot fiyatıİndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39.40 TL'ye, Ankara'da 40.37 TL'ye, İzmir'de 40.67 TL'ye gerileyecek.İstanbul Anadolu YakasiBenzin fiyatı: 41,30 TLMotorin litre fiyatı: 40,32 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TLİstanbul Avrupa YakasiBenzin fiyatı: 41,38 TLMotorin litre fiyatı: 40,40 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 42,34 TLMotorin litre fiyatı: 41,37 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TLİzmi̇rBenzin litre fiyatı: 42,64 TLMotorin litre fiyatı: 41,68 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL
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izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 6 haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı

5 ay sonra ilk kez: Akaryakıta toplu indirim geliyor

08:06 06.06.2024
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA
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Milyonlarca araç sahibi, petrol fiyatlarının dört ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte akaryakıt litre fiyatlarında indirim olup olmadığını merak ediyordu. LPG, benzin ve motorine indirim haberi geldi. Peki, 6 Haziran akaryakıt fiyatları ne?
Milyonlarca ara sahibi akaryakıt indiriminin ne kadar olacağını merak ediyordu.
Önce 1.08 liralık LPG indirimi tabelaya yansıdı. Şimdi de benzin ve motorin (mazot) fiyatı değişecek.
Benzin litre fiyatında bu gece 1.35 TL, mazot fiyatında ise 1 TL civarında indirime gidileceği öğrenildi. Böylece benzin fiyatı 22 Şubat'tan, motorin fiyatı ise 20 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görecek.

Benzin fiyatı

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40.03 TL'ye, Ankara'da 40.99 TL'ye, İzmir'de 41.29 TL'ye gerileyecek.

Mazot fiyatı

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39.40 TL'ye, Ankara'da 40.37 TL'ye, İzmir'de 40.67 TL'ye gerileyecek.

İstanbul Anadolu Yakasi

Benzin fiyatı: 41,30 TL
Motorin litre fiyatı: 40,32 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TL

İstanbul Avrupa Yakasi

Benzin fiyatı: 41,38 TL
Motorin litre fiyatı: 40,40 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 42,34 TL
Motorin litre fiyatı: 41,37 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TL

İzmi̇r

Benzin litre fiyatı: 42,64 TL
Motorin litre fiyatı: 41,68 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
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