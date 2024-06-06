https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/5-ay-sonra-ilk-kez-akaryakita-toplu-indirim-geliyor-1084550394.html
5 ay sonra ilk kez: Akaryakıta toplu indirim geliyor
5 ay sonra ilk kez: Akaryakıta toplu indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Milyonlarca araç sahibi, petrol fiyatlarının dört ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte akaryakıt litre fiyatlarında indirim olup olmadığını merak... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T08:06+0300
2024-06-06T08:06+0300
2024-06-06T08:06+0300
ekonomi
akaryakıt
indirim
zam
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
lpg
mazot
mazot
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Milyonlarca ara sahibi akaryakıt indiriminin ne kadar olacağını merak ediyordu.Önce 1.08 liralık LPG indirimi tabelaya yansıdı. Şimdi de benzin ve motorin (mazot) fiyatı değişecek.Benzin litre fiyatında bu gece 1.35 TL, mazot fiyatında ise 1 TL civarında indirime gidileceği öğrenildi. Böylece benzin fiyatı 22 Şubat'tan, motorin fiyatı ise 20 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görecek.Benzin fiyatıİndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40.03 TL'ye, Ankara'da 40.99 TL'ye, İzmir'de 41.29 TL'ye gerileyecek.Mazot fiyatıİndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39.40 TL'ye, Ankara'da 40.37 TL'ye, İzmir'de 40.67 TL'ye gerileyecek.İstanbul Anadolu YakasiBenzin fiyatı: 41,30 TLMotorin litre fiyatı: 40,32 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TLİstanbul Avrupa YakasiBenzin fiyatı: 41,38 TLMotorin litre fiyatı: 40,40 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 42,34 TLMotorin litre fiyatı: 41,37 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TLİzmi̇rBenzin litre fiyatı: 42,64 TLMotorin litre fiyatı: 41,68 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL
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5 ay sonra ilk kez: Akaryakıta toplu indirim geliyor
Milyonlarca araç sahibi, petrol fiyatlarının dört ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte akaryakıt litre fiyatlarında indirim olup olmadığını merak ediyordu. LPG, benzin ve motorine indirim haberi geldi. Peki, 6 Haziran akaryakıt fiyatları ne?
Milyonlarca ara sahibi akaryakıt indiriminin ne kadar olacağını merak ediyordu.
Önce 1.08 liralık LPG indirimi tabelaya yansıdı. Şimdi de benzin ve motorin (mazot) fiyatı değişecek.
Benzin litre fiyatında bu gece 1.35 TL, mazot fiyatında ise 1 TL civarında indirime gidileceği öğrenildi. Böylece benzin fiyatı 22 Şubat'tan, motorin fiyatı ise 20 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görecek.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40.03 TL'ye, Ankara'da 40.99 TL'ye, İzmir'de 41.29 TL'ye gerileyecek.
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39.40 TL'ye, Ankara'da 40.37 TL'ye, İzmir'de 40.67 TL'ye gerileyecek.
Benzin fiyatı: 41,30 TL
Motorin litre fiyatı: 40,32 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TL
Benzin fiyatı: 41,38 TL
Motorin litre fiyatı: 40,40 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TL
Benzin litre fiyatı: 42,34 TL
Motorin litre fiyatı: 41,37 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TL
Benzin litre fiyatı: 42,64 TL
Motorin litre fiyatı: 41,68 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL