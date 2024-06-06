https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/5-ay-sonra-ilk-kez-akaryakita-toplu-indirim-geliyor-1084550394.html

5 ay sonra ilk kez: Akaryakıta toplu indirim geliyor

5 ay sonra ilk kez: Akaryakıta toplu indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Milyonlarca araç sahibi, petrol fiyatlarının dört ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte akaryakıt litre fiyatlarında indirim olup olmadığını merak... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T08:06+0300

2024-06-06T08:06+0300

2024-06-06T08:06+0300

ekonomi

akaryakıt

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benzin fiyatları

lpg

mazot

mazot

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Milyonlarca ara sahibi akaryakıt indiriminin ne kadar olacağını merak ediyordu.Önce 1.08 liralık LPG indirimi tabelaya yansıdı. Şimdi de benzin ve motorin (mazot) fiyatı değişecek.Benzin litre fiyatında bu gece 1.35 TL, mazot fiyatında ise 1 TL civarında indirime gidileceği öğrenildi. Böylece benzin fiyatı 22 Şubat'tan, motorin fiyatı ise 20 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi görecek.Benzin fiyatıİndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40.03 TL'ye, Ankara'da 40.99 TL'ye, İzmir'de 41.29 TL'ye gerileyecek.Mazot fiyatıİndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39.40 TL'ye, Ankara'da 40.37 TL'ye, İzmir'de 40.67 TL'ye gerileyecek.İstanbul Anadolu YakasiBenzin fiyatı: 41,30 TLMotorin litre fiyatı: 40,32 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,41 TLİstanbul Avrupa YakasiBenzin fiyatı: 41,38 TLMotorin litre fiyatı: 40,40 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,88 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 42,34 TLMotorin litre fiyatı: 41,37 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,85 TLİzmi̇rBenzin litre fiyatı: 42,64 TLMotorin litre fiyatı: 41,68 TLLPG (Otogaz) fiyatı: 19,47 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/arda-guler-icin-transfer-iddiasi--buyuk-tepki-topladi-kume-dusmemeye-oynayan-takima-kiraliyor-1084548879.html

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