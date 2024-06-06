https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/1084559623.html
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu seçimini değerlendiren Fethi Yılmaz, "Avrupa Birliği parlamento seçimleri çok kritik önemde. Çünkü Avrupa’da aşırı sağ ciddi yükselişte. Bu... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T11:04+0300
2024-06-06T11:04+0300
2024-06-06T14:17+0300
fethi yilmaz’la yazi-yorum
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'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
Sputnik Türkiye
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
Yaklaşık 373 milyon seçmen, önümüzdeki beş yıl için 720 Avrupa Parlamentosu üyesini seçmek üzere sandık başına gidiyor.Radyo Sputnik’te yayımlanan Yazı-Yorum programında parlamento seçimlerini değerlendiren Fethi Yılmaz, şöyle konuştu:
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Fethi Yılmaz
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
аудио, radyo, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği
аудио, radyo, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
11:04 06.06.2024 (güncellendi: 14:17 06.06.2024)
Avrupa Parlamentosu seçimini değerlendiren Fethi Yılmaz, "Avrupa Birliği parlamento seçimleri çok kritik önemde. Çünkü Avrupa’da aşırı sağ ciddi yükselişte. Bu anlamda Avrupa Parlamentosu’nda dengeler de değişebilir.” dedi.
Yaklaşık 373 milyon seçmen, önümüzdeki beş yıl için 720 Avrupa Parlamentosu üyesini seçmek üzere sandık başına gidiyor.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Yazı-Yorum programında parlamento seçimlerini değerlendiren Fethi Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bu milletvekilleri seçildikten sonra içerde gruplar oluşturuyorlar. Şu an mesela merkez sağın (Hıristiyan demokratlar) 170 temsilcisi var. Diğeri ise merkez sol. Yani sosyalist, sosyal demokratlar. Bunlar 139 üye. Ağırlıklı olarak iki merkezi temsil ediyorlar. Avrupa Birliği parlamento seçimleri çok kritik önemde. Çünkü Avrupa’da aşırı sağ ciddi yükselişte. Bunlar ülkelerinde seçildikleri zaman parlamentoda gruplar oluşturuyorlar. Yani aşırı sağcı varsa, o diğer ülkelerin parlamenterleriyle bir araya gelip grup oluşturuyor. Bu anlamda Avrupa Parlamentosu’nda dengeler de değişebilir.”