'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'

"Bu milletvekilleri seçildikten sonra içerde gruplar oluşturuyorlar. Şu an mesela merkez sağın (Hıristiyan demokratlar) 170 temsilcisi var. Diğeri ise merkez sol. Yani sosyalist, sosyal demokratlar. Bunlar 139 üye. Ağırlıklı olarak iki merkezi temsil ediyorlar. Avrupa Birliği parlamento seçimleri çok kritik önemde. Çünkü Avrupa’da aşırı sağ ciddi yükselişte. Bunlar ülkelerinde seçildikleri zaman parlamentoda gruplar oluşturuyorlar. Yani aşırı sağcı varsa, o diğer ülkelerin parlamenterleriyle bir araya gelip grup oluşturuyor. Bu anlamda Avrupa Parlamentosu’nda dengeler de değişebilir.”