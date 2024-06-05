https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/yalovada-dubanin-uzerinde-uyuyakalan-4-kisi-denizde-mahsur-kaldi---1084518360.html

Yalova'da dubanın üzerinde uyuyakalan 4 kişi denizde mahsur kaldı

Yalova'da dubanın üzerinde uyuyakalan 4 kişi denizde mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Yalova'da dubada uyuyakalan 4 kişi halatın kopmasıyla denizin ortasına sürüklendi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T08:09+0300

2024-06-05T08:09+0300

2024-06-05T08:09+0300

türkiye

duba

deniz

yalova

uyku

uyku düzeni

sağlıklı uyku

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104059/99/1040599917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2e36ac58e151d1645372f1f462d8438.jpg

Yalova'nın Çiftlikköy sahilinde denize giren ve ardından dubada dinlenen 4 kişi, belli bir süre sonra dubanın üzerinde uyuyakaldı. Fakat gece zarfında dubanın kıyıya bağlı halatların kopması üzerine 4 kişi denizin ortasına sürüklendi. Uyandıklarında kıyıya oldukça uzak olduğunu fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi.Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/abdde-oldu-denilen-kadinin-cenaze-sirasinda-hayatta-oldugu-ortaya-cikti--1084517664.html

türkiye

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

duba, deniz, yalova, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku