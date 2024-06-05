https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/yalovada-dubanin-uzerinde-uyuyakalan-4-kisi-denizde-mahsur-kaldi---1084518360.html
Yalova'da dubanın üzerinde uyuyakalan 4 kişi denizde mahsur kaldı
Yalova'da dubanın üzerinde uyuyakalan 4 kişi denizde mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Yalova'da dubada uyuyakalan 4 kişi halatın kopmasıyla denizin ortasına sürüklendi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T08:09+0300
2024-06-05T08:09+0300
2024-06-05T08:09+0300
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duba
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yalova
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uyku düzeni
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Yalova'nın Çiftlikköy sahilinde denize giren ve ardından dubada dinlenen 4 kişi, belli bir süre sonra dubanın üzerinde uyuyakaldı. Fakat gece zarfında dubanın kıyıya bağlı halatların kopması üzerine 4 kişi denizin ortasına sürüklendi. Uyandıklarında kıyıya oldukça uzak olduğunu fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi.Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/abdde-oldu-denilen-kadinin-cenaze-sirasinda-hayatta-oldugu-ortaya-cikti--1084517664.html
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duba, deniz, yalova, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku
duba, deniz, yalova, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku
Yalova'da dubanın üzerinde uyuyakalan 4 kişi denizde mahsur kaldı
Yalova'da dubada uyuyakalan 4 kişi halatın kopmasıyla denizin ortasına sürüklendi.
Yalova'nın Çiftlikköy sahilinde denize giren ve ardından dubada dinlenen 4 kişi, belli bir süre sonra dubanın üzerinde uyuyakaldı. Fakat gece zarfında dubanın kıyıya bağlı halatların kopması üzerine 4 kişi denizin ortasına sürüklendi.
Uyandıklarında kıyıya oldukça uzak olduğunu fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.