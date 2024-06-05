https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ucretsiz-tuvalet-karari-yargiya-takildi-1084516579.html
'Ücretsiz tuvalet' kararı yargıya takıldı
'Ücretsiz tuvalet' kararı yargıya takıldı
Sputnik Türkiye
Osmangazi Belediyesi’nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından yapılan başvuru üzerine... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T01:27+0300
2024-06-05T01:27+0300
2024-06-05T01:27+0300
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yaptı. Ancak bu karar yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından açılan dava sonucu Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar, Şehreküstü Camii tuvaletlerinin ücretsiz hale gelmesini ise bir süreliğine duraksattı.'Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış'İnsani bir ihtiyacı üzerinden para alınmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış ve tuvaletin kullanım hakkı verilmiştir. Yapılan sözleşmede yer alan ‘belediyece gerek görüldüğünde yerin kullanımı iptal edilebilir’ maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz yapma kararı aldık. Mahkeme tarafından verilen yürütmesi kararı, bu uygulamamızı duraksamaya uğrattı. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Gerekli yasal yollar dahilinde, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması yönündeki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/valilik-acikladi-okul-tuvaletinde-tokat-atilmasiyla-ilgili-adli-ve-idari-inceleme-baslatildi-1084328236.html
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'Ücretsiz tuvalet' kararı yargıya takıldı
Osmangazi Belediyesi’nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yaptı. Ancak bu karar yargıya takıldı.
Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından açılan dava sonucu Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar, Şehreküstü Camii tuvaletlerinin ücretsiz hale gelmesini ise bir süreliğine duraksattı.
'Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış'
İnsani bir ihtiyacı üzerinden para alınmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış ve tuvaletin kullanım hakkı verilmiştir. Yapılan sözleşmede yer alan ‘belediyece gerek görüldüğünde yerin kullanımı iptal edilebilir’ maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz yapma kararı aldık. Mahkeme tarafından verilen yürütmesi kararı, bu uygulamamızı duraksamaya uğrattı. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Gerekli yasal yollar dahilinde, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması yönündeki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.