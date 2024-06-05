https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ucretsiz-tuvalet-karari-yargiya-takildi-1084516579.html

'Ücretsiz tuvalet' kararı yargıya takıldı

'Ücretsiz tuvalet' kararı yargıya takıldı

Sputnik Türkiye

Osmangazi Belediyesi’nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından yapılan başvuru üzerine... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T01:27+0300

2024-06-05T01:27+0300

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türkiye

tuvalet

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umumi tuvalet

bursa

osmangazi

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yaptı. Ancak bu karar yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından açılan dava sonucu Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar, Şehreküstü Camii tuvaletlerinin ücretsiz hale gelmesini ise bir süreliğine duraksattı.'Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış'İnsani bir ihtiyacı üzerinden para alınmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış ve tuvaletin kullanım hakkı verilmiştir. Yapılan sözleşmede yer alan ‘belediyece gerek görüldüğünde yerin kullanımı iptal edilebilir’ maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz yapma kararı aldık. Mahkeme tarafından verilen yürütmesi kararı, bu uygulamamızı duraksamaya uğrattı. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Gerekli yasal yollar dahilinde, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması yönündeki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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