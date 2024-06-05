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'Ücretsiz tuvalet' kararı yargıya takıldı
'Ücretsiz tuvalet' kararı yargıya takıldı
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Osmangazi Belediyesi’nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından yapılan başvuru üzerine... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yaptı. Ancak bu karar yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından açılan dava sonucu Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar, Şehreküstü Camii tuvaletlerinin ücretsiz hale gelmesini ise bir süreliğine duraksattı.'Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış'İnsani bir ihtiyacı üzerinden para alınmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış ve tuvaletin kullanım hakkı verilmiştir. Yapılan sözleşmede yer alan ‘belediyece gerek görüldüğünde yerin kullanımı iptal edilebilir’ maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz yapma kararı aldık. Mahkeme tarafından verilen yürütmesi kararı, bu uygulamamızı duraksamaya uğrattı. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Gerekli yasal yollar dahilinde, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması yönündeki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/valilik-acikladi-okul-tuvaletinde-tokat-atilmasiyla-ilgili-adli-ve-idari-inceleme-baslatildi-1084328236.html
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tuvalet, tuvalet izni, umumi tuvalet, bursa, osmangazi, osmangazi belediyesi
tuvalet, tuvalet izni, umumi tuvalet, bursa, osmangazi, osmangazi belediyesi

'Ücretsiz tuvalet' kararı yargıya takıldı

01:27 05.06.2024
© İHAOsmangazi Belediyesi'nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Osmangazi Belediyesi'nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© İHA
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Osmangazi Belediyesi’nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı, yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yaptı. Ancak bu karar yargıya takıldı.
Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından açılan dava sonucu Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar, Şehreküstü Camii tuvaletlerinin ücretsiz hale gelmesini ise bir süreliğine duraksattı.

'Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış'

İnsani bir ihtiyacı üzerinden para alınmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış ve tuvaletin kullanım hakkı verilmiştir. Yapılan sözleşmede yer alan ‘belediyece gerek görüldüğünde yerin kullanımı iptal edilebilir’ maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz yapma kararı aldık. Mahkeme tarafından verilen yürütmesi kararı, bu uygulamamızı duraksamaya uğrattı. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Gerekli yasal yollar dahilinde, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması yönündeki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
Düzce Valiliği, ortaokul öğrencisinin okulun tuvaletinde bir öğrenciye tokat attığı olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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Valilik açıkladı: 'Okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı
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