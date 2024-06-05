SPIEF 2024'te imzalanacak anlaşmalarla yeni bir rekor kırılması bekleniyor
© Sputnik / Sergey Bobylev/
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St.Petersburg Valisi Beglov, bu yılki St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) anlaşmaların hacmi bakımından rekor kırılmasını beklediklerini söyledi.
Rusya'nın önde gelen
Sputnik'e demeç veren St.Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, 4 gün sürecek forumda turizm, tıp, otomotiv ve daha birçok alanda büyük anlaşmalar imzalanmasının planlandığını ve anlaşmaların hacmi bakımından yeni bir rekora imza atılmasının beklendiğini kaydetti.
SPIEF'te Rusya'nın teknolojik egemenliğini güçlendirecek yatırımlara öncelik verileceğini söyleyen Beglov, "Bunlar arasında yüksek teknolojiler, bilim yoğun endüstriler, gelişmiş ürünler, yaratıcı endüstriler yer alıyor. Turizm ve tıp alanında büyük sözleşmeler bekliyoruz. Rusya'nın bölgeleriyle 'yatay' bağları güçlendirmeye devam edeceğiz. Dost ülkelerle işbirliğini genişletmeyi planlıyoruz" dedi.
SPIEF'te Rusya'nın teknolojik egemenliğini güçlendirecek yatırımlara öncelik verileceğini söyleyen Beglov, "Bunlar arasında yüksek teknolojiler, bilim yoğun endüstriler, gelişmiş ürünler, yaratıcı endüstriler yer alıyor. Turizm ve tıp alanında büyük sözleşmeler bekliyoruz. Rusya'nın bölgeleriyle 'yatay' bağları güçlendirmeye devam edeceğiz. Dost ülkelerle işbirliğini genişletmeyi planlıyoruz" dedi.
136 ülkeden temsilciler katılacak
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy YUşakov, yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'na 45 ülkeden siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin katılacağını, 136 ülkeden temsilcilerin katılımının da teyit edilmiş durumda olduğunu söylemişti.
Etkinliğe özellikle de Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev’in katılacağına dikkat çeken Uşakov, ayrıca Azerbaycan, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilisinin katılma planlarını doğruladığını ifade etmişti.
İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun bu yılki ana konusu 'Çok kutupluluğun temeli: Yeni büyüme merkezlerinin oluşması' olarak belirlendi.
SPIEF 2024, 8 Haziran'da sona erecek.
Etkinliğe özellikle de Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev’in katılacağına dikkat çeken Uşakov, ayrıca Azerbaycan, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilisinin katılma planlarını doğruladığını ifade etmişti.
İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun bu yılki ana konusu 'Çok kutupluluğun temeli: Yeni büyüme merkezlerinin oluşması' olarak belirlendi.
SPIEF 2024, 8 Haziran'da sona erecek.