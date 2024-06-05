https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/rusyada-st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-basladi-1084518606.html
Rusya’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı
Rusya’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı
Sputnik Türkiye
İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T07:58+0300
2024-06-05T07:58+0300
2024-06-05T08:15+0300
dünya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
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rusya ekonomisi
program
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Dünyanın önde gelen platformu St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF-2024) bu yıl 5-8 Haziran’da yapılıyor.Her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen forumun katılımcıları arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un bildirdiğine göre, SPIEF-2024 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in diğer ülkelerin liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.Forumun ana iş programı dört tematik bloğa bölündü. Bu bloklar kapsamında ana misyonu olan, küresel güç dengesini korumak ve çok kutuplu uluslararası sistem inşa etmek, Rusya'nın ulusal çıkarlarının belirlediği birleştirici ve yapıcı bir gündeme dayalı kalkınma koşullarını sağlamak gibi konular değerlendirilecek.Forum katılımcıları Rusya ekonomisini ve büyümenin temel itici güçlerini ele alacak.Ana iş programının yanı sıra, forum kapsamında geleneksel olarak Gençlik Ekonomik Forumu, Yaratıcı İşletme Forumu, panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, televizyon tartışmaları, tematik iş kahvaltıları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.Forum kapsamında ayrıca Arap Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Latin Amerika ülkeleri, Hindistan ve Çin’den yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri planlanıyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da foruma katılarak yabancı ortaklarla bir dizi görüşme gerçekleştireceği bildirildi.Foruma katılacak yabancı konuklar arasında Türkiye, İran ve Vietnam heyetlerinin yanı sıra, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Felix Molua da yer alacak. Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce Catacora, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó ve Taliban Çalışma Bakanı da forumu ziyaret etmeyi planlıyorlar. Yabancı konukların tam listesi henüz açıklanmasa da toplamda en az 130 ülkeden heyetlerin katılması bekleniyor.İlk St. Petersburg Ekonomik Forumu, 1997’de yapılmıştı. 2006’dan bu yana Rusya Federasyonu Devlet Başkanı himayesi ve katılımıyla düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kremlinden-yarin-baslayacak-olan-st-petersburg-ekonomi-forumunun-katilimcilarina-iliskin-aciklama-1084504834.html
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, st. petersburg, kremlin, vladimir putin, sergey lavrov, rusya ekonomisi, program
st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, st. petersburg, kremlin, vladimir putin, sergey lavrov, rusya ekonomisi, program
Rusya’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı
07:58 05.06.2024 (güncellendi: 08:15 05.06.2024)
İş dünyasının temsilcileri arasında iletişimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun bu yılki ana konusu “Çok kutupluluğun temeli: Yeni büyüme merkezlerinin oluşması” olarak belirlendi.
Dünyanın önde gelen platformu St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF-2024) bu yıl 5-8 Haziran’da yapılıyor.
Her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen forumun katılımcıları arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un bildirdiğine göre, SPIEF-2024 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in diğer ülkelerin liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Forumun ana iş programı dört tematik bloğa bölündü. Bu bloklar kapsamında ana misyonu olan, küresel güç dengesini korumak ve çok kutuplu uluslararası sistem inşa etmek, Rusya'nın ulusal çıkarlarının belirlediği birleştirici ve yapıcı bir gündeme dayalı kalkınma koşullarını sağlamak gibi konular değerlendirilecek.
Forum katılımcıları Rusya ekonomisini ve büyümenin temel itici güçlerini ele alacak.
Ana iş programının yanı sıra, forum kapsamında geleneksel olarak Gençlik Ekonomik Forumu, Yaratıcı İşletme Forumu, panel tartışmaları, yuvarlak masa toplantıları, televizyon tartışmaları, tematik iş kahvaltıları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.
Forum kapsamında ayrıca Arap Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Latin Amerika ülkeleri, Hindistan ve Çin’den yabancı ortaklarla ikili iş diyaloğu etkinlikleri planlanıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da foruma katılarak yabancı ortaklarla bir dizi görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Foruma katılacak yabancı konuklar arasında Türkiye, İran ve Vietnam heyetlerinin yanı sıra, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Felix Molua da yer alacak. Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce Catacora, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó ve Taliban Çalışma Bakanı da forumu ziyaret etmeyi planlıyorlar. Yabancı konukların tam listesi henüz açıklanmasa da toplamda en az 130 ülkeden heyetlerin katılması bekleniyor.
İlk St. Petersburg Ekonomik Forumu, 1997’de yapılmıştı. 2006’dan bu yana Rusya Federasyonu Devlet Başkanı himayesi ve katılımıyla düzenleniyor.