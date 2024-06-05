https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/sekip-mosturoglu-ali-kocun-kendisine-yonelik-sozlerine-yanit-verdi-1084540547.html

Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi

Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu "Sayın Ali Koç'un da sıkça kullandığı bir söz var. 'Türkiye'de insanlar doğru söylediğini... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T19:56+0300

2024-06-05T19:56+0300

2024-06-05T19:56+0300

spor

şekip mosturoğlu

fenerbahçe

ali koç

aziz yıldırım

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulüp başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik adaletsiz davrandığı yönündeki ifadelerine yanıt verdi.Mosturoğlu, yaptığı açıklamada, başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında tarafsızlığını koruduğunu belirtti.Ayrıcalık görmeye alışmış kişilere alıştıkları ayrıcalıkları göstermediğini vurgulayan Mosturoğlu, "Sayın Başkan Ali Koç, dünden beri, yapmış olduğu seçim çalışma toplantılarında, benim, kulüp üyelerimizi arayarak onları Aziz Yıldırım'a oy vermeye iknaya çalıştığımı, bu tavrın tarafsızlığımızla bağdaşmadığını, başkan seçilirse benimle çalışmayacağını söylüyor. Sayın Ali Koç'un da sıkça kullandığı bir söz var. 'Türkiye'de insanlar doğru söylediğini ispatlamak zorunda' diye. Kendisi hatırlamayacaktır. Bu sözü, Metris'te tutuklu iken ziyaretime geldiğinde ilk kez ben ona söylemiştim. Belki şimdi hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı.Söz konusu dönemde Ali Koç'un, bu sözün yaşadıkları duruma son derece uyduğunu söylediğini aktaran Mosturoğlu, şöyle devam etti:Yüksek divan kurulu başkanı olarak hiçbir seçim etkinliğine katılmadığını dile getiren Mosturoğlu, "Bilinen bu gerçeğe rağmen adım üzerinden başlatılan bu spekülatif tartışmaların sebebinin başka bir şey olabileceğini düşünüyorum. Ben, ayrıcalık görmeye alışmış olanların, bu duruma alışarak, ayrıcalık görmeyi kendilerinde bir hak olarak görmeye başladıklarını düşünüyorum ve görüyorum. Ben ayrıcalık görmeye alışmış olanlara alıştıkları ayrıcalıkları gösterememiş olabilirim. Onlar da bu sebeple uğramadıkları halde bir haksızlığa uğradıklarını düşünüyor olabilirler. Bu yüzden benim tarafsızlığımdan şüphe edebilirler. Bu şüphe ile spekülatif tartışmalara benim adımı konu edebilirler. Benim için durum asla değişmeyecektir. Ben ayrıcalık görmeye alışanlara, alıştıkları ayrıcalıkları asla göstermeyeceğim. Bundan herkes emin olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Hayatını hukuka adamış bir hukukçu olarak adaletin ne demek olduğunu iyi bildiğini belirten Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

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şekip mosturoğlu, fenerbahçe, ali koç, aziz yıldırım