https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kremlinden-yarin-baslayacak-olan-st-petersburg-ekonomi-forumunun-katilimcilarina-iliskin-aciklama-1084504834.html
Kremlin'den yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'nun katılımcılarına ilişkin açıklama
Kremlin'den yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'nun katılımcılarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF) 45 ülkeden siyasetçilerin ve hükümet... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T19:15+0300
2024-06-04T19:15+0300
2024-06-04T20:46+0300
dünya
rusya
kremlin
st. petersburg
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
vladimir putin
program
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'na 45 ülkeden siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin katılacağını, 136 ülkeden temsilcilerin katılımının da teyit edilmiş durumda olduğunu söyledi.Etkinliğe özellikle de Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev’in katılacağına dikkat çeken Uşakov, ayrıca Azerbaycan, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilisinin katılma planlarını doğruladığını ifade etti.Uşakov, “Bu yıl onursal konuk ülke statüsü Umman Sultanlığı’na ait, yani Umman’dan bakanlar ve büyük işletmelerin temsilcilerinin yer alacağı özel bir heyet olacak. Heyete Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşfik Bakanı Qais Al Yousef başkanlık edecek” açıklamasında bulundu.Dünyanın 136 ülkesinden temsilcilerin foruma katılacağının doğrulandığını ve etkinliğin 50 ülkeden gelen gazeteciler tarafından takip edileceğini vurgulayan Uşakov, “Elbette başta BDT, KGAÖ (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü), Avrasya Ekonomik Komisyonu, (Rusya-Belarus) Birlik Devleti, OPEC, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Latin Amerika Ekonomik Sistemi, BRICS Yeni Kalkınma Bankası, Afrika Elmas Üreticileri Birliği ve Afrika Birliği olmak üzere uluslararası kuruluşların yönetim temsilcileri de olacak” diye konuştu.Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in forum kapsamındaki programına ilişkin bazı detayları da paylaştı:* Putin'in 5 Haziran’da SPIEF kapsamında uluslararası haber ajanslarının yöneticileri ile görüşmesi planlanmış durumda.* Putin, 6 Haziran’da Bolivya ve Zimbabve liderleri ile görüşecek.* Putin, (7 Haziran’da yapılacak) SPIEF genel oturumunda küresel ekonomi ve siyasetteki duruma ilişkin vizyonunu paylaşacak, özel askeri operasyon koşullarındaki Rusya ekonomisini değerlendirecek.* Putin, 7 Haziran’da yapılacak SPIEF genel oturumunun ardından ‘İş Dünyasında Kadınlar’ kuruluşunun temsilcileriyle bir araya gelecek.SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/ciprasin-eski-danismani-spief-rusyanin-yaptirimlara-verdigi-onemli-bir-yanit-1084490467.html
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rusya, kremlin, st. petersburg, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, program
rusya, kremlin, st. petersburg, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, program
Kremlin'den yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'nun katılımcılarına ilişkin açıklama
19:15 04.06.2024 (güncellendi: 20:46 04.06.2024)
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF) 45 ülkeden siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin katılacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, yarın başlayacak olan St. Petersburg Ekonomi Forumu'na 45 ülkeden siyasetçilerin ve hükümet yetkililerinin katılacağını, 136 ülkeden temsilcilerin katılımının da teyit edilmiş durumda olduğunu söyledi.
Etkinliğe özellikle de Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Feliks Molua, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milorad Dodik, Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya ve Güney Osetya Başbakanı Konstantin Djussoyev’in katılacağına dikkat çeken Uşakov, ayrıca Azerbaycan, Cezayir, Belarus, Burkina Faso, Macaristan, Venezuela, Vietnam, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dünyanın birçok ülkesinden siyasetçi ve hükümet yetkilisinin katılma planlarını doğruladığını ifade etti.
Uşakov, “Bu yıl onursal konuk ülke statüsü Umman Sultanlığı’na ait, yani Umman’dan bakanlar ve büyük işletmelerin temsilcilerinin yer alacağı özel bir heyet olacak. Heyete Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşfik Bakanı Qais Al Yousef başkanlık edecek” açıklamasında bulundu.
Dünyanın 136 ülkesinden temsilcilerin foruma katılacağının doğrulandığını ve etkinliğin 50 ülkeden gelen gazeteciler tarafından takip edileceğini vurgulayan Uşakov, “Elbette başta BDT, KGAÖ (Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü), Avrasya Ekonomik Komisyonu, (Rusya-Belarus) Birlik Devleti, OPEC, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Latin Amerika Ekonomik Sistemi, BRICS Yeni Kalkınma Bankası, Afrika Elmas Üreticileri Birliği ve Afrika Birliği olmak üzere uluslararası kuruluşların yönetim temsilcileri de olacak” diye konuştu.
Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in forum kapsamındaki programına ilişkin bazı detayları da paylaştı:
* Putin'in 5 Haziran’da SPIEF kapsamında uluslararası haber ajanslarının yöneticileri ile görüşmesi planlanmış durumda.
* Putin, 6 Haziran’da Bolivya ve Zimbabve liderleri ile görüşecek.
* Putin, (7 Haziran’da yapılacak) SPIEF genel oturumunda küresel ekonomi ve siyasetteki duruma ilişkin vizyonunu paylaşacak, özel askeri operasyon koşullarındaki Rusya ekonomisini değerlendirecek.
* Putin, 7 Haziran’da yapılacak SPIEF genel oturumunun ardından ‘İş Dünyasında Kadınlar’ kuruluşunun temsilcileriyle bir araya gelecek.
SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.