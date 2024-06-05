https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/rus-uzman-turkiyenin-cok-vektorluluk-politikasi-abdyi-rahatsiz-ediyor-1084544837.html

Rus uzman: Türkiye'nin çok vektörlülük politikası ABD'yi rahatsız ediyor

Rus uzman: Türkiye'nin çok vektörlülük politikası ABD'yi rahatsız ediyor

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Konstantin Blohin, ABD ve NATO’nun Ankara’nın çok vektörlülük politikasından rahatsızlık duyduklarını, ancak Türkiye’den vazgeçmeyi de göze... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T21:56+0300

2024-06-05T21:56+0300

2024-06-05T21:55+0300

görüş

konstantin blohin

abd

nato

türkiye

rusya

çin

tahıl anlaşması

s-400

müzakere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1c/1068867151_2:0:1110:623_1920x0_80_0_0_dff38b928b99afea9969226a56c878ff.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, artık Batı'dan gelen emirleri dinleyen bir Türkiye'nin olmadığını, günümüz Türkiye'sinin kendi dış politika stratejisine sahip olduğunu söyledi. Altun ayrıca, Batılı medya organlarının sosyal medya şirketleri, sinema ve dizi endüstrisi yardımıyla Türkiye'ye karşı bir yıpratma savaşı yürüttüğünü belirterek, onlara karşı verilen mücadelenin devam ettiğini vurguladı.Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından siyaset bilimci Konstantin Blohin, Altun’un açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Rus uzman, Fahrettin Altun'un açıklamasının Türkiye'nin siyasi öznelliğini dünyaya gösterdiği anlamına geldiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:ABD'nin Türkiye politikasını istediği yöne çekme girişimlerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Rus siyaset bilimci, “NATO ve Amerikalı stratejistler, en hafif deyimle, bu çok vektörlü politikadan oldukça rahatsızlar, ancak Türkiye'den de vazgeçerek, silip bir kenara atamazlar. Sonuçta Türkiye'nin askeri güç ve asker sayısı açısından NATO’nun ikinci ülkesi olduğu biliniyor. Tekrar darbe girişiminde bulunmaya cesaret etmeleri pek olası değil, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin liderliğini ‘disiplin altına almaya’ yönelik ısrarlı ve kaba girişimlerini sürdürecekler” ifadelerini kullandı.Rus uzman, Türkiye'nin tüm baskılara rağmen dış politikada dengeli ve bağımsız kararlar aldığını kaydederek sözlerini löyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rus-uzman-turkiye-bati-ile-iliskilere-guvenmiyor-1084510802.html

rusya

çin

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

konstantin blohin, abd, nato, türkiye, rusya, çin, tahıl anlaşması, s-400, müzakere, batı, fahrettin altun