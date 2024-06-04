https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rus-uzman-turkiye-bati-ile-iliskilere-guvenmiyor-1084510802.html

Rus uzman: Türkiye Batı ile ilişkilere güvenmiyor

Rus uzman: Türkiye Batı ile ilişkilere güvenmiyor

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Yelena Suponina, Ankara’nın BRICS'in yalnızca karar alma özgürlüğünü ve tam egemenliği korumayı mümkün kılan siyasi bir birlik olmadığını... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T22:04+0300

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2024-06-04T22:04+0300

görüş

yelena suponina

türkiye

rusya

çin

brics

ab

abd

hakan fidan

ortadoğu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Türkiye ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna krizi de dahil olmak üzere önemli uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hakan Fidan Çin'de yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini ifade etti.Fidan’ın Çin ziyaretini Sputnik’e değerlendiren Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu Uzmanı Yelena Supunina, Türkiye’nin yönünü giderek daha fazla Doğu’ya çevirmeye başladığını söyledi.Ankara’nın Batı ülkeleriyle ilişkileri derinleştirmeye odaklanmayı bıraktığını belirten Suponina, şu değerlendirmeyi yaptı:Batı’nın tüm baskılarına rağmen Türkiye'nin Rusya ve Çin ile bağlarını güçlendireceğini vurgulayan Rus siyaset bilimci, söyle devam etti.Suponina, Türkiye'nin BRICS'e üyeliğin sadece siyasi değil, ekonomik faydalarının da farkında olduğunu belirterek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Siyaset bilimci ve Siyasi Süreçler Uzman Desteği Merkezi Başkanı Sergey Yaroşenko ise konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/hakan-fidan-bricse-katilmak-istiyoruz-abye-karsi-iyi-bir-alternatif-olabilir-1084488475.html

rusya

çin

doğu

batı

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