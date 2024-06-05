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Otogaza indirim, motorine zam
Otogaza indirim, motorine zam
Sputnik Türkiye
Motorine 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı dün itibarıyla pompaya yansıdı. Otogaza ise 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi yapıldı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
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Motorine 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı dün itibarıyla pompaya yansıdı.Otogaza indirimOtogaza ise 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi yapıldı. İndirimli fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompada geçerli olmaya başladı.Akaryakıt fiyatları nasıl?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.44 liradan satılıyor.Benzinin litresi ortalama 41.44 liradan satılıyor.Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.
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benzin, zam, motorin, otogaz, ekonomi
benzin, zam, motorin, otogaz, ekonomi

Otogaza indirim, motorine zam

09:17 05.06.2024
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AA
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Motorine 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı dün itibarıyla pompaya yansıdı. Otogaza ise 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi yapıldı.
Motorine 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı dün itibarıyla pompaya yansıdı.

Otogaza indirim

Otogaza ise 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi yapıldı. İndirimli fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompada geçerli olmaya başladı.

Akaryakıt fiyatları nasıl?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.44 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 41.44 liradan satılıyor.

Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.
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