https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/otogaza-indirim-motorine-zam-1084520037.html
Otogaza indirim, motorine zam
Otogaza indirim, motorine zam
Sputnik Türkiye
Motorine 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı dün itibarıyla pompaya yansıdı. Otogaza ise 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi yapıldı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T09:17+0300
2024-06-05T09:17+0300
2024-06-05T09:17+0300
ekonomi
benzin
zam
motorin
otogaz
ekonomi
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Motorine 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı dün itibarıyla pompaya yansıdı.Otogaza indirimOtogaza ise 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi yapıldı. İndirimli fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompada geçerli olmaya başladı.Akaryakıt fiyatları nasıl?Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.44 liradan satılıyor.Benzinin litresi ortalama 41.44 liradan satılıyor.Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/sigara-fiyatlarina-enflasyon-degeri-kadar-zam-geliyor-ucuz-olan-kalmayacak-1084486657.html
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benzin, zam, motorin, otogaz, ekonomi
benzin, zam, motorin, otogaz, ekonomi
Otogaza indirim, motorine zam
Motorine 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı dün itibarıyla pompaya yansıdı. Otogaza ise 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi yapıldı.
Motorine 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı dün itibarıyla pompaya yansıdı.
Otogaza ise 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi yapıldı. İndirimli fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompada geçerli olmaya başladı.
Akaryakıt fiyatları nasıl?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.44 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 41.44 liradan satılıyor.
Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.