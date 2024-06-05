https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/osym-baskani-ersoydan-yksnin-hirvatistanda-da-yapilmasina-iliskin-aciklama-1084533768.html
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bir ilke imza atılacak. U18 Dostluk turnuvasına katılmak için Hırvatistan'da bulunan 11 milli futbolcu... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T15:48+0300
2024-06-05T15:48+0300
2024-06-05T15:48+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
hırvatistan
sınav
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) U18 Futbol Milli Takımı için kampta bulunacağı Hırvatistan'da da yapılacağını belirterek, "Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandıErsoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/universiteye-hazirlananlar-dikkat-turkiye-genelinde-cevrimici-yks-deneme-sinavi-bugun-basliyor-1084190282.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), hırvatistan, sınav
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), hırvatistan, sınav
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama
Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bir ilke imza atılacak. U18 Dostluk turnuvasına katılmak için Hırvatistan'da bulunan 11 milli futbolcu, sınava Zagreb'de girecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) U18 Futbol Milli Takımı için kampta bulunacağı Hırvatistan'da da yapılacağını belirterek, "Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandı
Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"YKS uygulamamızı bu sene Hırvatistan'da da gerçekleştireceğiz. Sınav tarihinde U18 Milli Takımı'mız orada kampta olacak. Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz. Siz bizim için kıymetlisiniz. Başarılar diliyorum."