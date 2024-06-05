https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/osym-baskani-ersoydan-yksnin-hirvatistanda-da-yapilmasina-iliskin-aciklama-1084533768.html

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bir ilke imza atılacak. U18 Dostluk turnuvasına katılmak için Hırvatistan'da bulunan 11 milli futbolcu... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T15:48+0300

2024-06-05T15:48+0300

2024-06-05T15:48+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

hırvatistan

sınav

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) U18 Futbol Milli Takımı için kampta bulunacağı Hırvatistan'da da yapılacağını belirterek, "Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz." ifadesini kullandıErsoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/universiteye-hazirlananlar-dikkat-turkiye-genelinde-cevrimici-yks-deneme-sinavi-bugun-basliyor-1084190282.html

türkiye

hırvatistan

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), hırvatistan, sınav