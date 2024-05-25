https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/universiteye-hazirlananlar-dikkat-turkiye-genelinde-cevrimici-yks-deneme-sinavi-bugun-basliyor-1084190282.html
Üniversiteye hazırlananlar dikkat: Türkiye genelinde çevrimiçi YKS deneme sınavı bugün başlıyor
Üniversiteye hazırlananlar dikkat: Türkiye genelinde çevrimiçi YKS deneme sınavı bugün başlıyor
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, YKS için ülke genelinde bugün TYT deneme sınavı düzenleyecek. Bu denemeler "YKS'ye Doğru 2024" adıyla çevrimiçi bir sınav olacak. Peki... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T10:46+0300
2024-05-25T10:46+0300
2024-05-25T10:46+0300
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türkiye
üniversite
üniversite sınavı
üniversite sınavı
tyt
temel yeterlilik testi (tyt)
ayt
ydt
deneme
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan 'YKS'ye Doğru 2024' sınavında sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı.YKS deneme sınavı ne zaman, nereden yapılacak?Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.Öğrencilerin 'ogmmateryal.eba.gov.tr' internet adresi üzerinden erişebileceği sınav, ayrı günlerde yapılacak.Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek.Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü'n YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/yks-icin-40-gun-izole-olacaklar-cop-bile-disari-cikarilmayacak-1083442234.html
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Üniversiteye hazırlananlar dikkat: Türkiye genelinde çevrimiçi YKS deneme sınavı bugün başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, YKS için ülke genelinde bugün TYT deneme sınavı düzenleyecek. Bu denemeler "YKS'ye Doğru 2024" adıyla çevrimiçi bir sınav olacak. Peki, MEB YKS deneme sınavı ne zaman, nereden yapılacak?
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan 'YKS'ye Doğru 2024' sınavında sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı.
YKS deneme sınavı ne zaman, nereden yapılacak?
Deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) 25 Mayıs, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 26 Mayıs, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Mayıs'ta yapılacak.
Öğrencilerin 'ogmmateryal.eba.gov.tr
' internet adresi üzerinden erişebileceği sınav, ayrı günlerde yapılacak.
Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek.
Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü'n YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.