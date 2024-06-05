https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/g7-rusya-parasiyla-ukraynaya-kredi-verme-olasiligini-gorusuyor-1084519717.html

G7, Rusya'nın parasıyla Ukrayna’ya kredi verme olasılığını görüşüyor

G7, Rusya'nın parasıyla Ukrayna’ya kredi verme olasılığını görüşüyor

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 ülkelerinin Ukrayna’ya kredi verilme konusunu görüştüğünü bildirerek kredinin Rusya’nın bu ülkelerde dondurulan... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T08:52+0300

2024-06-05T08:52+0300

2024-06-05T09:20+0300

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ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Ödenek Komisyonu toplantısında konuşan Hazine Bakanı Janet Yellen, “G7'den Ukrayna’ya kredi sağlama ve (Belçika’nın Euroclear finans kuruluşunun Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde ettiği) beklenmedik gelirleri, söz konusu krediyi kapatmakta kullanma olasılığını müzakere ettik” açıklamasında bulundu.Bu yaklaşımın “büyük destek gördüğünü” belirten Yellen, ilgili karar taslağını hazırlayıp önümüzdeki G7 Zirvesi’nde ülke liderlerine sunma umudunu dile getirdi.Daha önce Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıklamıştı. Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklara yönelik her türlü manipülasyonun uzun vadede euro üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı konusunda uyararak Kiev’e destek için diğer finansman yollarını kullanma çağrısını yapmıştı.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/rusya-uyarmisti-abnin-dondurulan-rus-varliklarina-yonelik-karari-yururluge-girdi-1084120209.html

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