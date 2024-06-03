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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/israil-hukumetinden-lubnana-savas-cagrisi-1084458889.html
İsrail hükümetinden Lübnan'a savaş çağrısı
İsrail hükümetinden Lübnan'a savaş çağrısı
Sputnik Türkiye
İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Hizbullah'ın yanı sıra Lübnan'ın güneyinde ikamet eden kişilerin Litani nehrinin kuzeyine sürülmesi için savaş başlatmaları... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T13:20+0300
2024-06-03T13:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
lübnan
hizbullah
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
benyamin netanyahu
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İsrail ordu radyosuna konuşan Kisch, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Lübnan'a saldırı çağrısı yaptı.Kisch, Hizbullah'ın yanı sıra bölge halkının da ülkenin güneyinden Litani nehrinin kuzeyine zorla sürülmesini istedi.Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan kabineye giren Kisch, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da da savaşmak için yeterli askeri olduğunu ileri sürdü.Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.Biden’ın ateşkes planı İsrail hükümetini karıştırdıABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.Öte yandan İsrail'in ABD'nin talebi üzerine ateşkese başlaması halinde hükümetin düşeceği iddia ediliyor.Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, yakın zamanda Gazze’de ateşkes planını kamuoyuna sunan Joe Biden'ın projesine göre, Ortadoğu çatışmasında arabuluculuk yapan ABD, Katar ve Mısır'ın İsrail ve Hamas'ı Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasına varmaya çağırdığını yazarken, ancak iki bakanın, İsrail'in bu talebi yerine getirmesi halinde Netanyahu'yu hükümeti feshetmekle tehdit ettiğinin altını çizdi.ABD, Katar ve Mısır tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehineler ile tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çerçeve anlaşmanın Gazze halkının yanı sıra rehineler ve ailelerine de acil bir rahatlama getireceği belirtilirken, arabulucu ülkeler, anlaşmanın kalıcı bir ateşkes ve krizin sona erdirilmesi için bir yol haritası sunduğunu vurguladı.Bu arada Netanyahu’nun rehine anlaşması nedeniyle iç politikada giderek artan bir baskı altında olduğuna dikkat çekilirken, İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Biden tarafından sunulan planın uygulanması halinde partisinin ‘hükümeti feshedeceğini’ söyledi.Gvir, bu planın ‘terörizm için bir zafer ve İsrail devletinin güvenliği için bir tehdit” olacağını belirtirken, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de önerilen taslağı kabul eden bir hükümetin parçası olmayacağını ifade etti.Smotrich, savaşın radikal İslamcı Filistin örgütü Hamas yok edilene ve tüm rehineler iade edilene kadar devam edeceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/cumhurbaskani-erdogan-hamas-sadece-kendi-topraklarini-degil-anadoluyu-da-savunuyor-1084437972.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, benyamin netanyahu

İsrail hükümetinden Lübnan'a savaş çağrısı

13:20 03.06.2024
© AP Photo / Abir SultanNetanyahu hükümeti
Netanyahu hükümeti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Abir Sultan
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İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Hizbullah'ın yanı sıra Lübnan'ın güneyinde ikamet eden kişilerin Litani nehrinin kuzeyine sürülmesi için savaş başlatmaları gerektiğini söyledi.
İsrail ordu radyosuna konuşan Kisch, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Lübnan'a saldırı çağrısı yaptı.
Kisch, Hizbullah'ın yanı sıra bölge halkının da ülkenin güneyinden Litani nehrinin kuzeyine zorla sürülmesini istedi.
Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan kabineye giren Kisch, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da da savaşmak için yeterli askeri olduğunu ileri sürdü.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Biden’ın ateşkes planı İsrail hükümetini karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.
Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.
Öte yandan İsrail'in ABD'nin talebi üzerine ateşkese başlaması halinde hükümetin düşeceği iddia ediliyor.
Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, yakın zamanda Gazze’de ateşkes planını kamuoyuna sunan Joe Biden'ın projesine göre, Ortadoğu çatışmasında arabuluculuk yapan ABD, Katar ve Mısır'ın İsrail ve Hamas'ı Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasına varmaya çağırdığını yazarken, ancak iki bakanın, İsrail'in bu talebi yerine getirmesi halinde Netanyahu'yu hükümeti feshetmekle tehdit ettiğinin altını çizdi.
ABD, Katar ve Mısır tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehineler ile tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çerçeve anlaşmanın Gazze halkının yanı sıra rehineler ve ailelerine de acil bir rahatlama getireceği belirtilirken, arabulucu ülkeler, anlaşmanın kalıcı bir ateşkes ve krizin sona erdirilmesi için bir yol haritası sunduğunu vurguladı.
Bu arada Netanyahu’nun rehine anlaşması nedeniyle iç politikada giderek artan bir baskı altında olduğuna dikkat çekilirken, İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Biden tarafından sunulan planın uygulanması halinde partisinin ‘hükümeti feshedeceğini’ söyledi.
Gvir, bu planın ‘terörizm için bir zafer ve İsrail devletinin güvenliği için bir tehdit” olacağını belirtirken, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de önerilen taslağı kabul eden bir hükümetin parçası olmayacağını ifade etti.
Smotrich, savaşın radikal İslamcı Filistin örgütü Hamas yok edilene ve tüm rehineler iade edilene kadar devam edeceğini duyurdu.
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