https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/lavrov-afrika-turu-kapsaminda-cadi-ziyaret-edecek-1084525688.html
Lavrov, Afrika turu kapsamında Çad’ı ziyaret edecek
Lavrov, Afrika turu kapsamında Çad’ı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Bakanı Sergey Lavrov’un, Afrika turu kapsamında bugün ziyaret ettiği Burkina Faso’nın ardından yeni durağının Çad olacağı belirtildi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T12:17+0300
2024-06-05T12:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik Radyosu’na açıklamasında, “Yarın için bir durağı daha duyuralım. Yarın bu Çad olacak” ifadesini kullandı.Lavrov, Afrika gezisi kapsamında Salı günü Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou'da temaslarda bulundu. Bundan önce Gine ve Kongo'yu ziyaret ederek bu ülkelerin liderleriyle hem ekonomik hem de askeri-teknik işbirliği konularında görüşmeler yapmıştı.Burkina Faso ziyareti, bu ülkenin bulunduğu Sahel bölgesinde, Fransız ve Amerikan güçlerinin bölgeden çekilme olasılığı bağlamında güvenlik alanındaki değişikliklerin yaşandığı bir dönemde yapılıyor.Burkina Faso'da, 2022 Eylül ayında, Yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki bir grup asker darbe gerçekleştirdi. Ardından ülkenin yeni yönetimi Fransa ile bir dizi anlaşmayı feshetti. 2023 Ocak’ta Fransa’nın Burkina Faso’daki askeri varlığına ilişkin anlaşma, 2023 Mart ayında da askeri yardım anlaşması feshedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/lavrov-rusya-ile-burkina-faso-arasindaki-iliskiler-yukseliste-1084514664.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, çad, burkina faso, gine, kongo, afrika, sahel
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, çad, burkina faso, gine, kongo, afrika, sahel
Lavrov, Afrika turu kapsamında Çad’ı ziyaret edecek
Rusya Devlet Bakanı Sergey Lavrov’un, Afrika turu kapsamında bugün ziyaret ettiği Burkina Faso’nın ardından yeni durağının Çad olacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik Radyosu’na açıklamasında, “Yarın için bir durağı daha duyuralım. Yarın bu Çad olacak” ifadesini kullandı.
Lavrov, Afrika gezisi kapsamında Salı günü Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou'da temaslarda bulundu. Bundan önce Gine ve Kongo'yu ziyaret ederek bu ülkelerin liderleriyle hem ekonomik hem de askeri-teknik işbirliği konularında görüşmeler yapmıştı.
Burkina Faso ziyareti, bu ülkenin bulunduğu Sahel bölgesinde, Fransız ve Amerikan güçlerinin bölgeden çekilme olasılığı bağlamında güvenlik alanındaki değişikliklerin yaşandığı bir dönemde yapılıyor.
Burkina Faso'da, 2022 Eylül ayında, Yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki bir grup asker darbe gerçekleştirdi. Ardından ülkenin yeni yönetimi Fransa ile bir dizi anlaşmayı feshetti. 2023 Ocak’ta Fransa’nın Burkina Faso’daki askeri varlığına ilişkin anlaşma, 2023 Mart ayında da askeri yardım anlaşması feshedildi.