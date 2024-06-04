https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/lavrov-rusya-ile-burkina-faso-arasindaki-iliskiler-yukseliste-1084514664.html
Lavrov: Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkiler yükselişte
Lavrov: Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkiler yükselişte
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T23:58+0300
2024-06-04T23:58+0300
2024-06-04T23:58+0300
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sergey lavrov
burkina faso
ouagadougou
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kongo
st. petersburg
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika gezisi kapsamında ziyaret ettiği Burkina Faso’da mevkidaşı Karamoko Jean Marie Traore ile yaptığı görüşmede, Rusya Federasyonu ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu söyledi.Lavrov, “Devlet başkanlarımız Vladimir Putin ve İbrahim Traore'nin geçen yılki ikinci Rusya-Afrika Zirvesinde yaptıkları toplantıda varılan anlaşmalar sonucunda ilişkilerimiz ivme kazandı” dedi.Burkina Faso Dışişleri Bakanı ise, ülke liderliğinin St. Petersburg'daki zirveden sonra ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediğini belirterek, “Üzerinizdeki sıcaklığı sadece dışarıdaki havadan değil, aynı zamanda karşılıklı sıcak ilişkimizden de hissediyorsunuz. Biz de bu sıcaklığı karşılıklı temaslardan hissediyoruz” ifadelerini kullandı.Lavrov, Afrika gezisi kapsamında Salı günü Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou'da temaslarda bulundu. Bundan önce Gine ve Kongo'yu ziyaret ederek bu ülkelerin liderleriyle hem ekonomik hem de askeri-teknik işbirliği konularında görüşmeler yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rusya-disisleri-bakani-lavrov-afrika-turu-kapsaminda-ginede-1084448664.html
burkina faso
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sergey lavrov, burkina faso, ouagadougou, afrika, ziyaret, gine, kongo, st. petersburg, rusya
sergey lavrov, burkina faso, ouagadougou, afrika, ziyaret, gine, kongo, st. petersburg, rusya
Lavrov: Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkiler yükselişte
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika gezisi kapsamında ziyaret ettiği Burkina Faso’da mevkidaşı Karamoko Jean Marie Traore ile yaptığı görüşmede, Rusya Federasyonu ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu söyledi.
Lavrov, “Devlet başkanlarımız Vladimir Putin ve İbrahim Traore'nin geçen yılki ikinci Rusya-Afrika Zirvesinde yaptıkları toplantıda varılan anlaşmalar sonucunda ilişkilerimiz ivme kazandı” dedi.
Burkina Faso Dışişleri Bakanı ise, ülke liderliğinin St. Petersburg'daki zirveden sonra ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediğini belirterek, “Üzerinizdeki sıcaklığı sadece dışarıdaki havadan değil, aynı zamanda karşılıklı sıcak ilişkimizden de hissediyorsunuz. Biz de bu sıcaklığı karşılıklı temaslardan hissediyoruz” ifadelerini kullandı.
Lavrov, Afrika gezisi kapsamında Salı günü Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou'da temaslarda bulundu. Bundan önce Gine ve Kongo'yu ziyaret ederek bu ülkelerin liderleriyle hem ekonomik hem de askeri-teknik işbirliği konularında görüşmeler yapmıştı.