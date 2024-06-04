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Lavrov: Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkiler yükselişte
Lavrov: Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkiler yükselişte
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T23:58+0300
2024-06-04T23:58+0300
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burkina faso
ouagadougou
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika gezisi kapsamında ziyaret ettiği Burkina Faso’da mevkidaşı Karamoko Jean Marie Traore ile yaptığı görüşmede, Rusya Federasyonu ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu söyledi.Lavrov, “Devlet başkanlarımız Vladimir Putin ve İbrahim Traore'nin geçen yılki ikinci Rusya-Afrika Zirvesinde yaptıkları toplantıda varılan anlaşmalar sonucunda ilişkilerimiz ivme kazandı” dedi.Burkina Faso Dışişleri Bakanı ise, ülke liderliğinin St. Petersburg'daki zirveden sonra ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediğini belirterek, “Üzerinizdeki sıcaklığı sadece dışarıdaki havadan değil, aynı zamanda karşılıklı sıcak ilişkimizden de hissediyorsunuz. Biz de bu sıcaklığı karşılıklı temaslardan hissediyoruz” ifadelerini kullandı.Lavrov, Afrika gezisi kapsamında Salı günü Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou'da temaslarda bulundu. Bundan önce Gine ve Kongo'yu ziyaret ederek bu ülkelerin liderleriyle hem ekonomik hem de askeri-teknik işbirliği konularında görüşmeler yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rusya-disisleri-bakani-lavrov-afrika-turu-kapsaminda-ginede-1084448664.html
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sergey lavrov, burkina faso, ouagadougou, afrika, ziyaret, gine, kongo, st. petersburg, rusya
sergey lavrov, burkina faso, ouagadougou, afrika, ziyaret, gine, kongo, st. petersburg, rusya

Lavrov: Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkiler yükselişte

23:58 04.06.2024
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinЗаседание Делового совета при МИД России под председательством С. Лаврова по тематике БРИКС
Заседание Делового совета при МИД России под председательством С. Лаврова по тематике БРИКС - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika gezisi kapsamında ziyaret ettiği Burkina Faso’da mevkidaşı Karamoko Jean Marie Traore ile yaptığı görüşmede, Rusya Federasyonu ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu söyledi.
Lavrov, “Devlet başkanlarımız Vladimir Putin ve İbrahim Traore'nin geçen yılki ikinci Rusya-Afrika Zirvesinde yaptıkları toplantıda varılan anlaşmalar sonucunda ilişkilerimiz ivme kazandı” dedi.
Burkina Faso Dışişleri Bakanı ise, ülke liderliğinin St. Petersburg'daki zirveden sonra ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediğini belirterek, “Üzerinizdeki sıcaklığı sadece dışarıdaki havadan değil, aynı zamanda karşılıklı sıcak ilişkimizden de hissediyorsunuz. Biz de bu sıcaklığı karşılıklı temaslardan hissediyoruz” ifadelerini kullandı.
Lavrov, Afrika gezisi kapsamında Salı günü Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou'da temaslarda bulundu. Bundan önce Gine ve Kongo'yu ziyaret ederek bu ülkelerin liderleriyle hem ekonomik hem de askeri-teknik işbirliği konularında görüşmeler yapmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika turu kapsamında Gine’de
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