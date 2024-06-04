https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/lavrov-rusya-ile-burkina-faso-arasindaki-iliskiler-yukseliste-1084514664.html

Lavrov: Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkiler yükselişte

Lavrov: Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkiler yükselişte

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T23:58+0300

2024-06-04T23:58+0300

2024-06-04T23:58+0300

dünya

sergey lavrov

burkina faso

ouagadougou

afrika

ziyaret

gine

kongo

st. petersburg

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika gezisi kapsamında ziyaret ettiği Burkina Faso’da mevkidaşı Karamoko Jean Marie Traore ile yaptığı görüşmede, Rusya Federasyonu ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu söyledi.Lavrov, “Devlet başkanlarımız Vladimir Putin ve İbrahim Traore'nin geçen yılki ikinci Rusya-Afrika Zirvesinde yaptıkları toplantıda varılan anlaşmalar sonucunda ilişkilerimiz ivme kazandı” dedi.Burkina Faso Dışişleri Bakanı ise, ülke liderliğinin St. Petersburg'daki zirveden sonra ilişkileri geliştirmeye devam etmek istediğini belirterek, “Üzerinizdeki sıcaklığı sadece dışarıdaki havadan değil, aynı zamanda karşılıklı sıcak ilişkimizden de hissediyorsunuz. Biz de bu sıcaklığı karşılıklı temaslardan hissediyoruz” ifadelerini kullandı.Lavrov, Afrika gezisi kapsamında Salı günü Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou'da temaslarda bulundu. Bundan önce Gine ve Kongo'yu ziyaret ederek bu ülkelerin liderleriyle hem ekonomik hem de askeri-teknik işbirliği konularında görüşmeler yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/rusya-disisleri-bakani-lavrov-afrika-turu-kapsaminda-ginede-1084448664.html

burkina faso

ouagadougou

gine

kongo

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sergey lavrov, burkina faso, ouagadougou, afrika, ziyaret, gine, kongo, st. petersburg, rusya