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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/kolombiyadan-istanbula-bir-kartelin-kokain-rotasi-nasil-yakalandilar--1084521950.html
Kolombiya'dan İstanbul'a bir kartelin kokain rotası: Nasıl yakalandılar?
Kolombiya'dan İstanbul'a bir kartelin kokain rotası: Nasıl yakalandılar?
Sputnik Türkiye
İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, Kolombiya merkezli bir kartelin Türkiye'ye uzanan kokain rotasını ortaya çıkardı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T10:23+0300
2024-06-05T10:23+0300
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
sentetik uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kaçakçılığı
kolombiya
operasyon
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Edinilen bilgiye göre, Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya merkezli bir uyuşturucu karteli tarafından Türkiye'ye sevkiyat yapmaya çalışan kokain kaçakçılarına yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyon, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulmuş, 9 zehir tacirinin yakalandığı açıklanmıştı.ABD ve Avrupa sonrası Türkiye'ye gelmiş İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, Kolombiya merkezli bir kartelin Türkiye'ye uzanan kokain rotasını ortaya çıkardı. Kokain, çeşitli gıda ve tüketim kolileri arasında deniz yoluyla Kolombiya, ABD ve Avrupa rotasını izleyerek Türkiye'ye getirilmeye çalışıldı. Gemilerle sevkiyatı yapılan kokain ise İtalya üzerinden Gemlik Limanı'na indirildi. Öncesinde Güney Amerika'dan yola çıkarılan ve Türkiye'ye ulaşmak üzere olan yüklü miktardaki kokainin günlerce izini süren İstanbul polisi, Kolombiya merkezli bir kartel tarafından deniz yoluyla Türkiye'ye aktarılmaya çalışıldığı istihbaratına ulaştı.Yürütülen soruşturma kapsamında kartelin bir üyesinin sevkiyat organizasyonu için Türkiye'ye geleceği bilgisine ulaşıldı. Kartel üyesinin yurda geliş yolunu ve zamanını tespit etmek için titiz bir çalışma yürüten uyuşturucu ajanları, bir yandan da sevkiyat hazırlığı yapılan kokainin Türkiye'deki bağlantılarını mercek altına aldı.Polis kartel üyelerini drone ile takip etti Yüklü seviyede uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen kartel üyelerini belli bir süre dron destekli olarak takip eden polis, şebeke üyelerinin teknik ve fiziki takip konusunda son derece dikkatli olduklarını, kendi yöntemlerince bir çok kontrol mekanizması geliştirdiklerini belirledi.Polis takibinde olup olmadıklarını anlamak için otoyolda sık sık araç değiştirdiler, aynı yoldan 5 kez gelip geçtilerŞüphelilerin ilk olarak mobiletle başladıkları günlük yaşamlarına ticari taksi ile devam ettiklerini tespit eden polis, daha sonra ise çalışma yöntemlerini başka kişiler adına kiraladıkları araçlarla sürdürdüklerini tespit etti. Emniyet ekipleri uyuşturucu kaçakçılarının, hedef noktaya giderken de polis takibinde olup olmadıklarını test etmek için hem otoyolda sık sık araç değiştirdiklerini, hem de aynı yoldan ortalama 5 kez geçtiklerini deşifre etti.Uyuşturucu kartelinin faaliyetini büyük bir titizlikle çözen polis, çalışma sırasında İstanbul'da farklı bir isim adına ev kiralandığını, buraya eşya yerleştirdiklerini ve şebeke üyelerinin adresi sözde 'karargah' olarak kullanacağını belirledi. Şüphelilerin kiraladığı ev gece gündüz izlemeye alındı, gözetleme sırasında Kolombiya merkezli kartelin bir üyesinin buraya yerleştiği anlaşıldı.Limana yanaşan tüm yük gemileri mercek altına alındıİstanbul'da gizlenen zanlının farklı zaman arkalıklarında sürekli Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip gelmesinin kuşkulanan polis, çalışmalarını genişletti. Uyuşturucunun deniz yoluyla yurda getirileceğini tespit eden narkotik polisi, bütün limanlarda alarma geçti. İstanbul ve Gemlik Limanına Avrupa'dan gelip yanaşan tüm yük gemilerini ve konteynerleri kontrol altına alarak analiz etti.Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı ülkesine kaçmak üzereyken havalimanında yakalandıYürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu yüklü gemiyi tespit eden ekipler, Bursa polisinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda Kolombiya merkezli uyuşturucu karteli ile bağlantılı 8 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 373 kilogram kokain ele geçirildi. Bu arada operasyonu son anda fark eden Kolombiyalı bir şüphelinin ise havalimanından ülkesine kaçmaya çalışırken ekiplerce gözaltına alındı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/yerlikaya-duyurdu-istanbulda-uyusturucu-operasyonunda-480-kg-uyusturucu-ele-gecirildi--1084408291.html
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uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, kolombiya, operasyon, askeri operasyon
uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, kolombiya, operasyon, askeri operasyon

Kolombiya'dan İstanbul'a bir kartelin kokain rotası: Nasıl yakalandılar?

10:23 05.06.2024
© AP Photo / El Salvador Devlet Başkanlığı Basın OfisiEl Salvador uyuşturucu çete üyeleri hapishane mahkum
El Salvador uyuşturucu çete üyeleri hapishane mahkum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / El Salvador Devlet Başkanlığı Basın Ofisi
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İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, Kolombiya merkezli bir kartelin Türkiye'ye uzanan kokain rotasını ortaya çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya merkezli bir uyuşturucu karteli tarafından Türkiye'ye sevkiyat yapmaya çalışan kokain kaçakçılarına yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyon, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulmuş, 9 zehir tacirinin yakalandığı açıklanmıştı.

ABD ve Avrupa sonrası Türkiye'ye gelmiş

İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, Kolombiya merkezli bir kartelin Türkiye'ye uzanan kokain rotasını ortaya çıkardı. Kokain, çeşitli gıda ve tüketim kolileri arasında deniz yoluyla Kolombiya, ABD ve Avrupa rotasını izleyerek Türkiye'ye getirilmeye çalışıldı. Gemilerle sevkiyatı yapılan kokain ise İtalya üzerinden Gemlik Limanı'na indirildi. Öncesinde Güney Amerika'dan yola çıkarılan ve Türkiye'ye ulaşmak üzere olan yüklü miktardaki kokainin günlerce izini süren İstanbul polisi, Kolombiya merkezli bir kartel tarafından deniz yoluyla Türkiye'ye aktarılmaya çalışıldığı istihbaratına ulaştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında kartelin bir üyesinin sevkiyat organizasyonu için Türkiye'ye geleceği bilgisine ulaşıldı. Kartel üyesinin yurda geliş yolunu ve zamanını tespit etmek için titiz bir çalışma yürüten uyuşturucu ajanları, bir yandan da sevkiyat hazırlığı yapılan kokainin Türkiye'deki bağlantılarını mercek altına aldı.

Polis kartel üyelerini drone ile takip etti

Yüklü seviyede uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen kartel üyelerini belli bir süre dron destekli olarak takip eden polis, şebeke üyelerinin teknik ve fiziki takip konusunda son derece dikkatli olduklarını, kendi yöntemlerince bir çok kontrol mekanizması geliştirdiklerini belirledi.

Polis takibinde olup olmadıklarını anlamak için otoyolda sık sık araç değiştirdiler, aynı yoldan 5 kez gelip geçtiler

Şüphelilerin ilk olarak mobiletle başladıkları günlük yaşamlarına ticari taksi ile devam ettiklerini tespit eden polis, daha sonra ise çalışma yöntemlerini başka kişiler adına kiraladıkları araçlarla sürdürdüklerini tespit etti. Emniyet ekipleri uyuşturucu kaçakçılarının, hedef noktaya giderken de polis takibinde olup olmadıklarını test etmek için hem otoyolda sık sık araç değiştirdiklerini, hem de aynı yoldan ortalama 5 kez geçtiklerini deşifre etti.
Uyuşturucu kartelinin faaliyetini büyük bir titizlikle çözen polis, çalışma sırasında İstanbul'da farklı bir isim adına ev kiralandığını, buraya eşya yerleştirdiklerini ve şebeke üyelerinin adresi sözde 'karargah' olarak kullanacağını belirledi. Şüphelilerin kiraladığı ev gece gündüz izlemeye alındı, gözetleme sırasında Kolombiya merkezli kartelin bir üyesinin buraya yerleştiği anlaşıldı.

Limana yanaşan tüm yük gemileri mercek altına alındı

İstanbul'da gizlenen zanlının farklı zaman arkalıklarında sürekli Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip gelmesinin kuşkulanan polis, çalışmalarını genişletti. Uyuşturucunun deniz yoluyla yurda getirileceğini tespit eden narkotik polisi, bütün limanlarda alarma geçti. İstanbul ve Gemlik Limanına Avrupa'dan gelip yanaşan tüm yük gemilerini ve konteynerleri kontrol altına alarak analiz etti.

Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı ülkesine kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu yüklü gemiyi tespit eden ekipler, Bursa polisinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda Kolombiya merkezli uyuşturucu karteli ile bağlantılı 8 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 373 kilogram kokain ele geçirildi. Bu arada operasyonu son anda fark eden Kolombiyalı bir şüphelinin ise havalimanından ülkesine kaçmaya çalışırken ekiplerce gözaltına alındı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
POLİTİKA
Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 480 kg uyuşturucu ele geçirildi
1 Haziran , 09:08
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