https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/istanbulda-el-bombasi-gorunumlu-cisim-bulundu-incelemeye-alindi-1084515373.html

İstanbul'da el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı

İstanbul'da el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T00:31+0300

2024-06-05T00:31+0300

2024-06-05T00:44+0300

türkiye

polis

istanbul

maltepe

cisim

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Maltepe'de bir binanın deposunda bulunan el bombası görünümlü cisim polis ekiplerince incelemeye alındı.Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde bina sakinlerince el bombası görünümlü bir cisim bulunması üzerine durum polise bildirildi.Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.El bombası görünümlü cismin kriminal incelemeye alınacağı belirtildi.Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/kucukcekmece-cumhuriyet-bassavciligindan-otele-el-bombasi-atilmasina-iliskin-aciklama-1084417111.html

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polis, istanbul, maltepe, cisim