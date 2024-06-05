https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/istanbulda-el-bombasi-gorunumlu-cisim-bulundu-incelemeye-alindi-1084515373.html
İstanbul'da el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı
İstanbul'da el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T00:31+0300
2024-06-05T00:31+0300
2024-06-05T00:44+0300
türkiye
polis
istanbul
maltepe
cisim
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Maltepe'de bir binanın deposunda bulunan el bombası görünümlü cisim polis ekiplerince incelemeye alındı.Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde bina sakinlerince el bombası görünümlü bir cisim bulunması üzerine durum polise bildirildi.Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.El bombası görünümlü cismin kriminal incelemeye alınacağı belirtildi.Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/kucukcekmece-cumhuriyet-bassavciligindan-otele-el-bombasi-atilmasina-iliskin-aciklama-1084417111.html
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polis, istanbul, maltepe, cisim
polis, istanbul, maltepe, cisim
İstanbul'da el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı
00:31 05.06.2024 (güncellendi: 00:44 05.06.2024)
İstanbul Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Maltepe'de bir binanın deposunda bulunan el bombası görünümlü cisim polis ekiplerince incelemeye alındı.
Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde bina sakinlerince el bombası görünümlü bir cisim bulunması üzerine durum polise bildirildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.
El bombası görünümlü cismin kriminal incelemeye alınacağı belirtildi.
Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü" dedi.