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İstanbul'da el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı
İstanbul'da el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T00:31+0300
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türkiye
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istanbul
maltepe
cisim
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Maltepe'de bir binanın deposunda bulunan el bombası görünümlü cisim polis ekiplerince incelemeye alındı.Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde bina sakinlerince el bombası görünümlü bir cisim bulunması üzerine durum polise bildirildi.Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.El bombası görünümlü cismin kriminal incelemeye alınacağı belirtildi.Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/kucukcekmece-cumhuriyet-bassavciligindan-otele-el-bombasi-atilmasina-iliskin-aciklama-1084417111.html
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polis, istanbul, maltepe, cisim
polis, istanbul, maltepe, cisim

İstanbul'da el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı

00:31 05.06.2024 (güncellendi: 00:44 05.06.2024)
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-
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İstanbul Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Maltepe'de bir binanın deposunda bulunan el bombası görünümlü cisim polis ekiplerince incelemeye alındı.
Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde bina sakinlerince el bombası görünümlü bir cisim bulunması üzerine durum polise bildirildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.
El bombası görünümlü cismin kriminal incelemeye alınacağı belirtildi.
Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü" dedi.
Küçükçekmece'de çalıntı motosikletle bir otelin önüne gelen şahıs, el bombası atıp silahla ateş açtı. Otelden silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs kısa sürede yakalanırken, yaşananlar kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
TÜRKİYE
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan otele el bombası atılmasına ilişkin açıklama
1 Haziran , 17:27
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