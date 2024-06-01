https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/kucukcekmece-cumhuriyet-bassavciligindan-otele-el-bombasi-atilmasina-iliskin-aciklama-1084417111.html

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan otele el bombası atılmasına ilişkin açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan otele el bombası atılmasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan otele el bombası atılmasına ilişkin "Soruşturma kapsamında, bombalı saldırının faili olduğu tespit edilen şüpheliler... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T17:27+0300

2024-06-01T17:27+0300

2024-06-01T17:32+0300

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küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı

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İstnabul Küçükçekmece'de dün bir otele el bombası atılması olayının failleri ile olay sonrasında bombalı eylemi gerçekleştiren zanlıya silahla ateş eden kişinin aynı gün yakalandığı bildirildi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel medya organlarında "İstanbul'da bir otele bombalı saldırı girişimi" içerikli haberler yer alması nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Dün, saat 11.57'de Yeşilova Mahallesi Değer Sokak'taki bir otele yönelik plakasız ve çalıntı motosikletle gelen şüphelinin el bombasını otel içerisine attığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, soruşturmada maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemlerin etkin biçimde yapıldığı kaydedildi.Ne olmuştu?Küçükçekmece’de çalıntı motosikletle bir otelin önüne gelen şahıs, el bombası atıp silahla ateş açmıştı. Otelden silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs kısa sürede yakalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/istanbulda-hotele-el-bombali-saldiri-saldirganin-cocuk-oldugu-ortaya-cikti--1084386228.html

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