https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/budo-ucretlerine-yuzde-52-zam-1084510622.html

BUDO ücretlerine yüzde 52 zam

BUDO ücretlerine yüzde 52 zam

Sputnik Türkiye

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T22:00+0300

2024-06-04T22:00+0300

2024-06-04T23:06+0300

türkiye

bursa

istanbul

eminönü

mudanya

budo

bursa deniz otobüsleri (budo)

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Bursa'nın Mudanya ilçesinden hareket ederek, İstanbul'un Eminönü/Sirkeci iskelesine ulaşım sağlayan deniz araçlarının fiyatlarında zam yapıldı.BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile fiyatları 230 lira olarak açıkladı. Bu fiyatların üzerine yüzde 52'lik artış ile biletler 350 liraya çıkarıldı. BUDO Eminönü Mudanya-Mudanya Eminönü arasında öğrenci ve çocuk yolcuları ise 250 liraya taşıyacak. BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/vapur-seferlerine-firtina-engeli-1083678409.html

türkiye

bursa

istanbul

eminönü

mudanya

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bursa, istanbul, eminönü, mudanya, budo, bursa deniz otobüsleri (budo)