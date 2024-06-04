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BUDO ücretlerine yüzde 52 zam
BUDO ücretlerine yüzde 52 zam
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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Bursa'nın Mudanya ilçesinden hareket ederek, İstanbul'un Eminönü/Sirkeci iskelesine ulaşım sağlayan deniz araçlarının fiyatlarında zam yapıldı.BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile fiyatları 230 lira olarak açıkladı. Bu fiyatların üzerine yüzde 52'lik artış ile biletler 350 liraya çıkarıldı. BUDO Eminönü Mudanya-Mudanya Eminönü arasında öğrenci ve çocuk yolcuları ise 250 liraya taşıyacak. BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/vapur-seferlerine-firtina-engeli-1083678409.html
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bursa, istanbul, eminönü, mudanya, budo, bursa deniz otobüsleri (budo)
bursa, istanbul, eminönü, mudanya, budo, bursa deniz otobüsleri (budo)

BUDO ücretlerine yüzde 52 zam

22:00 04.06.2024 (güncellendi: 23:06 04.06.2024)
© İHA / HAKKI OVATMAN-Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı.
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© İHA / HAKKI OVATMAN-
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Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinden hareket ederek, İstanbul'un Eminönü/Sirkeci iskelesine ulaşım sağlayan deniz araçlarının fiyatlarında zam yapıldı.
BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile fiyatları 230 lira olarak açıkladı. Bu fiyatların üzerine yüzde 52'lik artış ile biletler 350 liraya çıkarıldı.
BUDO Eminönü Mudanya-Mudanya Eminönü arasında öğrenci ve çocuk yolcuları ise 250 liraya taşıyacak.
BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.
Fırtına, rüzgar, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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