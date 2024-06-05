https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/hazineden-borsa-ve-kripto-kazancinin-vergilendirilmesi-calismasi-1084527010.html

Hazine’den borsa ve kripto kazancının vergilendirilmesi çalışması

Hazine’den borsa ve kripto kazancının vergilendirilmesi çalışması

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa yatırımları ve kripto varlıklardan elde edilenler dahil finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T13:04+0300

2024-06-05T13:04+0300

2024-06-05T13:04+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

kripto

kripto para

vergi

borsa

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Konuyla ilgili bilgi sahibi olan yetkililerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürüyor.Yetkililer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bu konuyu gündeme getirdiğini ve görüşmede tüm finansal gelirlerin düzgün bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini vurguladığını aktardılar.Halihazırda Türkiye'de borsa işlemlerinden elde edilen karlar vergilendirilmiyor. Bir bakanlık yetkilisi Bloomberg'e konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini doğruladı ancak nihai bir karar alınmadığını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmadı. Bakanlık yetkilisi, yeni vergi düzenlemelerinin TBMM'de bu hafta kripto varlıklarla ilgili yasayı görüşmesinin ardından ele alınacağını söyledi.

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