https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/maliye-sac-ekim-merkezlerini-mercek-altina-aldi-vergi-kaciranlara-ceza-1084496342.html
Maliye saç ekim merkezlerini mercek altına aldı: Vergi kaçıranlara ceza
Maliye saç ekim merkezlerini mercek altına aldı: Vergi kaçıranlara ceza
Sputnik Türkiye
Maliye'nin meslek gruplarına yönelik başlattığı denetimler sürüyor. Saç ekim ve güzellik merkezlerine yapılan ilk denetimde 500 milyon liralık vergi kaçağı... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T16:01+0300
2024-06-04T16:01+0300
2024-06-04T16:01+0300
ekonomi
vergi
vergi kaçırma
iban
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele için kritik adımlar atıyor.NTV'nin derlediği habere göre Maliye'nin vergi adaleti sağlamak için başlattığı çalışmalar sırasında, önemli vergi kaçakları saptanmaya başladı. Defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları, bir haftadır sadece güvellik merkezleri ve saç ekim merkezlerine yoğunlaştı. İlk belirlemelere göre bu merkezlerde 500 milyon liralık vergi kaçağı var. Denetim ekipleri kısa sürede bu kadar yüksek miktarda kaçak tepsit edince, bütün güzellik ve saç ekim merkezlerini denetlemeye devam etme kararı aldı.Saç ekim merkezleri vergi denetimi açısından özel öneme sahip. Son yıllara ait verilere göre bu merkezlerde yurtdışından da 500 ile 800 bin kişi geliyor. Ortalama 2 bin dolarlık fatura kesiyorlar. Sadece İstanbul'da 350 adet saç ekim merkezi bulunuyor.Denetimlerin ikinci hedefinde marangozlar var. Bu meslek grubunun vergi ödememek için yaygın olarak başkalarına ait IBAN'lar üzerinden tahsilat yaptığı belirlendi.Vergi kaçıranlar bu işletmelere, fatura kesmedikleri miktarın yüzde 20 KDV'si kadar KDV ve bir misli vergi cezası kesiliyor. Gelir vergisi mükellefi olup vergi kaçıranlara ise yüzde 40'a kadar vergi cezası ile vergi kaçırdıkları rakam kadar ek ceza kesilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/iban-ile-odeme-isteyene-yeni-onlem-sosyal-medya-uzerinden-sikayet-edilebilecek-1084122124.html
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vergi, vergi kaçırma, iban, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
vergi, vergi kaçırma, iban, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Maliye saç ekim merkezlerini mercek altına aldı: Vergi kaçıranlara ceza
Maliye'nin meslek gruplarına yönelik başlattığı denetimler sürüyor. Saç ekim ve güzellik merkezlerine yapılan ilk denetimde 500 milyon liralık vergi kaçağı belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele için kritik adımlar atıyor.
NTV'nin derlediği habere göre Maliye'nin vergi adaleti sağlamak için başlattığı çalışmalar sırasında, önemli vergi kaçakları saptanmaya başladı.
Defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları, bir haftadır sadece güvellik merkezleri ve saç ekim merkezlerine yoğunlaştı. İlk belirlemelere göre bu merkezlerde 500 milyon liralık vergi kaçağı var. Denetim ekipleri kısa sürede bu kadar yüksek miktarda kaçak tepsit edince, bütün güzellik ve saç ekim merkezlerini denetlemeye devam etme kararı aldı.
Saç ekim merkezleri vergi denetimi açısından özel öneme sahip. Son yıllara ait verilere göre bu merkezlerde yurtdışından da 500 ile 800 bin kişi geliyor. Ortalama 2 bin dolarlık fatura kesiyorlar. Sadece İstanbul'da 350 adet saç ekim merkezi bulunuyor.
Denetimlerin ikinci hedefinde marangozlar var. Bu meslek grubunun vergi ödememek için yaygın olarak başkalarına ait IBAN'lar üzerinden tahsilat yaptığı belirlendi.
Vergi kaçıranlar bu işletmelere, fatura kesmedikleri miktarın yüzde 20 KDV'si kadar KDV ve bir misli vergi cezası kesiliyor. Gelir vergisi mükellefi olup vergi kaçıranlara ise yüzde 40'a kadar vergi cezası ile vergi kaçırdıkları rakam kadar ek ceza kesilecek.