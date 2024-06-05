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Hadise: Erkeğin maddi gücü önemli, 'neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?' diye sorarım
Hadise: Erkeğin maddi gücü önemli, 'neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?' diye sorarım
Sputnik Türkiye
Sevgilisi olacak olan kişinin maddi gücünün yerinde olması gerektiğini ifade eden şarkıcı hadise, "Erkek dürüst olacak, ‘Benim durumum yok şu an, yarı yarıya... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T19:09+0300
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Şarkıcı Hadise, Kaan Ölker’in Fizy platformunda yayınlanan programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Hadise, burada yaptığı açıklamada, sevgilisi olacak olan kişinin maddi gücünün yerinde olması gerektiğini söyledi .Habertürk'ün aktardığına göre uzun süredir yalnız olduğunu söyleyen Hadise, tekrar evlenebileceğini, uyumsuzluk halinde tekrar boşanabileceğini anlattı:Kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik duruma ilişkin fikri de sorulan Hadise, geçmişte sevgilileriyle çıktığı bazı tatillerin parasını ödediğini dile getirerek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/hadise-belcikada-juri-uyesi-oldu-1083327419.html
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Hadise: Erkeğin maddi gücü önemli, 'neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?' diye sorarım

19:09 05.06.2024 (güncellendi: 19:22 05.06.2024)
© İHAHadise
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© İHA
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Sevgilisi olacak olan kişinin maddi gücünün yerinde olması gerektiğini ifade eden şarkıcı hadise, "Erkek dürüst olacak, ‘Benim durumum yok şu an, yarı yarıya yapalım’ dese ne güzel ama erkeğin maddi gücü önemli. ‘Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?’ diye sorarım ben" dedi.
Şarkıcı Hadise, Kaan Ölker’in Fizy platformunda yayınlanan programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hadise, burada yaptığı açıklamada, sevgilisi olacak olan kişinin maddi gücünün yerinde olması gerektiğini söyledi .
Habertürk'ün aktardığına göre uzun süredir yalnız olduğunu söyleyen Hadise, tekrar evlenebileceğini, uyumsuzluk halinde tekrar boşanabileceğini anlattı:
“Bir şeylerin bitebileceğine inanıyorum. Benim gibi deli, kreatif kafaya sahip bir kadın için sonsuza dek bir kişiyle ömür boyu mutluluk olamaz. ‘Tekrar evlenir misin?’ diye sorarsan, evet. ‘Tekrar boşanır mısın?’ diye sorarsan, evet.”
Kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik duruma ilişkin fikri de sorulan Hadise, geçmişte sevgilileriyle çıktığı bazı tatillerin parasını ödediğini dile getirerek şöyle konuştu:

"İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, ‘Benim durumum yok şu an, yarı yarıya yapalım’ dese ne güzel ama erkeğin maddi gücü önemli. ‘Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?’ diye sorarım ben. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel."

Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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