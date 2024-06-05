https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/hadise-erkegin-maddi-gucu-onemli-neyine-guvenip-bana-yaklasiyorsun-diye-sorarim-1084538853.html

Hadise: Erkeğin maddi gücü önemli, 'neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?' diye sorarım

Hadise: Erkeğin maddi gücü önemli, 'neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?' diye sorarım

Sputnik Türkiye

Sevgilisi olacak olan kişinin maddi gücünün yerinde olması gerektiğini ifade eden şarkıcı hadise, "Erkek dürüst olacak, ‘Benim durumum yok şu an, yarı yarıya... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T19:09+0300

2024-06-05T19:09+0300

2024-06-05T19:22+0300

yaşam

hadise

hadise

erkek

kadın

tatil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/18/1070118684_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_76f5eb21ea005f03bfc2f736401497fc.jpg

Şarkıcı Hadise, Kaan Ölker’in Fizy platformunda yayınlanan programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Hadise, burada yaptığı açıklamada, sevgilisi olacak olan kişinin maddi gücünün yerinde olması gerektiğini söyledi .Habertürk'ün aktardığına göre uzun süredir yalnız olduğunu söyleyen Hadise, tekrar evlenebileceğini, uyumsuzluk halinde tekrar boşanabileceğini anlattı:Kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik duruma ilişkin fikri de sorulan Hadise, geçmişte sevgilileriyle çıktığı bazı tatillerin parasını ödediğini dile getirerek şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/hadise-belcikada-juri-uyesi-oldu-1083327419.html

hadise

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hadise, hadise, erkek, kadın, tatil