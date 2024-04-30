https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/hadise-belcikada-juri-uyesi-oldu-1083327419.html
Hadise, Belçika'da jüri üyesi oldu
Hadise, Belçika'da jüri üyesi oldu
Sputnik Türkiye
Hadise Açıkgöz, 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı 'Idool' programının yayınlandığı kanalda ekrana gelecek yeni bir müzik yarışmasında jüri koltuğuna... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T17:09+0300
2024-04-30T17:09+0300
2024-04-30T17:09+0300
hadise
yaşam
şarkı
yeni şarkı
yarışma
yarışma programı
belçika
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Hadise Açıkgöz, 2003'te Belçika'da katıldığı 'Idool' adlı müzik yarışmasının ardından 2005'te ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkarmıştı. Albümde yer alan 'Stir Me Up' şarkısıyla çıkış yapan Açıkgöz, Belçika ve Türkiye'de tanınmaya başlamıştı.Müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren Hadise Açıkgöz, 21 yıl önce katıldığı müzik yarışmasının yayımlandığı kanalda ekrana gelecek olan yeni bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu.Aralarında Hadise Açıkgöz'ün de yer aldığı müzik yarışması 3 Mayıs'ta ekrana gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kibariye-esi-ali-kucukbalcikin-ihaneti-hakkinda-konustu-her-erkek-yapar-annem-banaboyleogretti-1083326708.html
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hadise, şarkı, yeni şarkı, yarışma, yarışma programı, belçika
hadise, şarkı, yeni şarkı, yarışma, yarışma programı, belçika
Hadise, Belçika'da jüri üyesi oldu
Hadise Açıkgöz, 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı 'Idool' programının yayınlandığı kanalda ekrana gelecek yeni bir müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturdu
Hadise Açıkgöz, 2003'te Belçika'da katıldığı 'Idool' adlı müzik yarışmasının ardından 2005'te ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkarmıştı. Albümde yer alan 'Stir Me Up' şarkısıyla çıkış yapan Açıkgöz, Belçika ve Türkiye'de tanınmaya başlamıştı.
Müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren Hadise Açıkgöz, 21 yıl önce katıldığı müzik yarışmasının yayımlandığı kanalda ekrana gelecek olan yeni bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu.
Aralarında Hadise Açıkgöz'ün de yer aldığı müzik yarışması 3 Mayıs'ta ekrana gelecek.