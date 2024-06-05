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Görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı'na hapis cezası
Görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı'na hapis cezası
Sputnik Türkiye
Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T14:05+0300
2024-06-05T14:05+0300
2024-06-05T14:49+0300
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Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı.'Silahlı terör örgütünü yönetmek' suçundan hapisHakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Akış'a "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bahceli-hakkari-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-icisleri-bakanini-kutluyorum--1084484531.html
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görevden uzaklaştırılan hakkari belediye başkanı'na hapis cezası,hakkari belediye,mehmet sıddık akış,hakkari son dakika
görevden uzaklaştırılan hakkari belediye başkanı'na hapis cezası,hakkari belediye,mehmet sıddık akış,hakkari son dakika
Görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı'na hapis cezası
14:05 05.06.2024 (güncellendi: 14:49 05.06.2024)
Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı.
'Silahlı terör örgütünü yönetmek' suçundan hapis
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Akış'a "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi.